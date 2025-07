Die Geely-Nutzfahrzeugtochter Farizon bringt in China einen Elektro-Camper namens X-Van auf Basis seiner Plattform SuperVAN auf den Markt. Der X-Van ist in einer einzigen Variante erhältlich und kostet ab 269.900 Yuan - also umgerechnet rund 32.000 Euro. Dafür gibt es einen 5,02 Meter langen, 1,98 Meter breiten und 2,14 Meter hohen Elektro-Van mit einem Radstand von 3,10 Metern. Die Eckdaten ähneln dem Farizon Super Van, einem siebensitzigen Van, ...

