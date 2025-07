Das Start-up Slate Auto, an dem auch Jeff Bezos beteiligt ist, will mit dem Slate Truck einen erschwinglichen Elektro-Pickup auf den Markt bringen. Die Produktion startet auf dem 130.000 Quadratmeter großen Gelände einer ehemaligen Druckerei in Warsaw, Indiana. Das amerikanische Start-up Slate Auto hat den Standort für die Produktion seines Slate Truck verkündet. Der elektrische Pick-up wird in Warsaw, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Indiana, ...

