Edwin Naranjo Sierra zum Vice President of Exploration befördert; Mark Gibson in das Board of Directors berufen und Joey Wilkins als strategischer Berater gewonnen

Vancouver, British Columbia - 28. Juli 2025 / IRW-Press / Copper Giant Resources Corp. ("Copper Giant" oder das "Unternehmen") (TSXV: CGNT, OTCQB: LBCMF, FWB: 29H0) freut sich, die Verstärkung seines Führungsteams durch drei wichtige Ernennungen bekannt zu geben:

- Mark Gibson, ehemaliger leitender Angestellter von Ivanhoe Electric und Cordoba Minerals, tritt als unabhängiger Direktor in das Board of Directors ein.

- Joey Wilkins, ein renommierter Geologe im Gebiet Porphyr-Exploration, wird strategischer Berater.

- Edwin Naranjo Sierra, MSc und FAusIMM, derzeitiger Exploration Manager, wird zum Vice President of Exploration befördert.

Diese Ernennungen unterstreichen die Bedeutung des Projekts Mocoa als Magnet für erstklassige Porphyr-Expertise und spiegeln die Entwicklung von Copper Giant zu einem Unternehmen wider, das in der Lage ist, Entdeckungen und Entwicklungsergebnisse von Weltklasse zu liefern.

"Wir sind stolz darauf, Mark und Joey willkommen zu heißen und Edwin für seine herausragende Führungsarbeit zu würdigen. Diese Ernennungen unterstreichen das Format von Mocoa als Porphyr-System - und unsere Fähigkeit, die besten Köpfe der Branche für uns zu gewinnen. Das technische Team, das wir aufbauen, hat nicht nur erstklassige Kupfersysteme entdeckt und abgegrenzt, sondern diese auch tatsächlich bis zur Produktion vorangetrieben. Das ist die Art von praktischer Erfahrung, die Potenzial in Realität verwandelt." - Ian Harris, President und CEO.

Ein technisches Team, das es auf den Weg bringt

Großartige Geologen wollen Teil großartiger Projekte sein. Mit der heutigen Ankündigung erweitert Copper Giant sein Team um jahrzehntelange Erfahrung auf höchstem Niveau in den Bereichen Porphyr-Entdeckung, Ressourcenwachstum und Minenentwicklung - sowohl in Kolumbien als auch weltweit.

Mark Gibson blickt auf eine Karriere zurück, die von der Umsetzung auf höchstem Niveau geprägt ist. Zuletzt war er Chief Geophysics Officer und zuvor COO bei Ivanhoe Electric (NYSE: IE) sowie COO bei Cordoba Minerals (TSXV: CDB), wo er eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung des Kupfer-Gold-Projekts Alacran in Kolumbien von der Exploration bis zur Machbarkeit spielte. Im Laufe seiner Karriere hat er Teams bei Anglo American, HPX und Kaizen Discovery aufgebaut und geleitet, zu bedeutenden globalen Explorationsprogrammen beigetragen und eine starke Gemeinschaft sowie regulatorische Grundlagen für langfristigen Erfolg geschaffen.

"Durch meine langjährige Tätigkeit in Kolumbien kenne ich den Unterschied zwischen guten und außergewöhnlichen Projekten. Mocoa sticht hervor - ebenso wie das Team, das dahinter steht. Die Möglichkeit, meine Erfahrung in der Exploration und Projektentwicklung sowohl in Kolumbien als auch weltweit einzubringen, war ein wichtiger Grund, warum ich diese Position angenommen habe. Ich bin überzeugt, dass ich mit meinem Hintergrund einen echten Mehrwert schaffen kann - und dass das von einem technisch versierten Team, das sich der Exzellenz verschrieben hat, begrüßt wird." - Mark Gibson, unabhängiger Direktor.

Joey Wilkins ist ein Spezialist für Porphyr-Exploration mit umfassender Erfahrung in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Asien, darunter in Führungspositionen bei Aztec Minerals, Kennecott (Rio Tinto), McLeod Willams Capital Corp und Coeur Mining. Seine Porphyr-Expertise reicht von der Entdeckung bis zur fortgeschrittenen Zielerstellung, und er hat sich einen Ruf für technische Genauigkeit, Führungsstärke im Feld und fundiertes Urteilsvermögen erworben. Er hat kürzlich Mocoa besucht und wird das Unternehmen bei der strategischen Zielerstellung und Systeminterpretation unterstützen, während es sich auf die nächste Wachstumsphase vorbereitet.

"Ich bin zum ersten Mal bei der PDAC mit den Mitarbeitern und den Bohrkernen von Mocoa in Berührung gekommen, aber als ich kürzlich vor Ort war und das Team kennengelernt habe, hat sich mein Eindruck bestätigt: Dieses System erfüllt alle Anforderungen. Es hat die Größe, Intensität und Komplexität der größten Porphyre der Welt. Ebenso beeindruckend ist die Qualität des Teams, das über fundierte Kenntnisse verfügt, in der Region verwurzelt ist und eindeutig in der Lage ist, das Projekt auf die nächste Stufe zu heben. Dies ist die Art von Projekt und Team, die nicht nur in Kolumbien führend ist, sondern weltweit Anerkennung findet." - Joey Wilkins, strategischer Berater.

Edwin Naranjo Sierra, der seit 2022 das Explorationsteam von Copper Giant leitet, wird vom Exploration Manager zum Vice President of Exploration befördert. Edwins bahnbrechende Arbeit in den Bereichen Altersdatierung, Systemarchitektur und Mineralisierungskontrolle hat das Verständnis des Systems Mocoa grundlegend verändert und es als eines der führenden Porphyr-Ziele in den nördlichen Anden positioniert. Er steht kurz vor dem Abschluss seiner Promotion in Wirtschaftsgeologie mit Spezialisierung auf Magmenergiebigkeit im Zusammenhang mit jurassischen porphyrischen Kupfer-Molybdän-Lagerstätten, einem Fachgebiet, das für die Erschließung des vollen Potenzials von Mocoa von unmittelbarer Bedeutung ist. Seine Führungsqualitäten haben maßgeblich dazu beigetragen, hochkarätige Geologen zu gewinnen und ein technisch erstklassiges, lokal verankertes Explorationsteam aufzubauen.

"Mocoa ist das Projekt, über das jeder Geologiestudent in Kolumbien etwas lernt. Für mich und unser Team ist es nicht nur ein Job, es ist etwas Persönliches. Wir haben unser Herzblut in das Verständnis dieses komplexen und außergewöhnlichen Systems gesteckt. Diese neue Rolle ist eine Chance, noch mehr zu geben. Ich bin stolz darauf, weiterhin ein so talentiertes Team zu leiten, und dankbar für die Gelegenheit, eines der spannendsten Kupferprojekte in der Region mitzugestalten." - Edwin Naranjo Sierra, Vice President of Exploration

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass insgesamt 6.250.000 Incentive-Aktienoptionen (die "Optionen") an bestimmte Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens sowie an IR-Beschäftigte gewährt wurden. Die Optionen können zu einem Preis von 0,18 $ pro Aktie ausgeübt werden, sind sofort übertragbar (mit Ausnahme der Optionen, die an IR-Beschäftigte gewährt wurden) und verfallen am 25. Juli 2035, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange ("TSXV"). 125.000 Optionen, die an IR-Beschäftigte gewährt wurden, werden gemäß den Anforderungen der TSXV vierteljährlich über einen Zeitraum von zwölf Monaten in Tranchen von jeweils 25 % übertragen.

Über Copper Giant

Copper Giant Resources Corp. ist ein Teilunternehmen der Fiore Group, einer privaten und gut etablierten kanadischen Organisation, die für den Aufbau erfolgreicher, einflussreicher Unternehmen im gesamten Rohstoffsektor bekannt ist. Copper Giant wurde mit dem einzigen Ziel gegründet, hochwertige Kupferprojekte über die Ressourcendefinition hinaus zu erschließen - verantwortungsbewusst, effizient und mit langfristig positiven Auswirkungen.

Das Unternehmen wird von einem außergewöhnlich erfahrenen Team geleitet, das einige der wenigen großen Kupferminen, die in den letzten zwei Jahrzehnten erschlossen wurden, erfolgreich von der Entdeckung bis zur Errichtung geführt hat.

Der derzeitige Schwerpunkt von Copper Giant liegt auf der Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa im Süden Kolumbiens, das als eines der größten unerschlossenen Ressourcengebiete dieser Art in Nord- und Südamerika gilt. Jüngste Explorationserfolge haben ein entsprechendes Potenzial weit über die ursprüngliche Ausdehnung der Vorkommen hinaus aufgezeigt. Dadurch ist Mocoa zu einem aussichtreichen Kandidaten mit Distriktpotenzial avanciert - und gilt als Katalysator für die Namensgebung und Entwicklung des Unternehmens.

Copper Giant wird von den Werten Respekt und Verantwortung getragen und ist der "Good Neighbor"-Philosophie verpflichtet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige Wertschöpfung für alle Stakeholder zu erwirtschaften und eine bedeutende Rolle in der globalen Energiewende zu spielen.

Weitere Informationen

Ian Harris

Chief Executive Officer

mailto:harris@coppergiant.co

+1 604 294 9039

Tetiana Konstantynivska

Vice President Investor Relations

mailto:tk@coppergiant.co

+1 778 829 8455

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über die Bohrergebnisse und das Ergebnis der aktuellen Ressourcenexpansionsstrategie des Unternehmens, andere Aktivitäten und Errungenschaften des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Zeitplan und den Erfolg für die Weiterentwicklung des Mocoa-Projekts, die Erweiterung der Ressourcenbasis von Mocoa, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl Copper Giant der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die Volatilität der Stammaktien des Unternehmens, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die Ungewissheit von Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Risiken, die mit dem Nichterreichen der Produktion verbunden sind, Verfahrens-, Genehmigungs- und Meldepflichten, Risiken im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit in Auslands- und Entwicklungsländern und der Einhaltung ausländischer Gesetze, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen ausländischer Gesetze und einer sich ändernden Bergbaupolitik und lokalen Eigentumsvorschriften in Kolumbien, die allgemeine Wirtschafts-, Markt-, politische oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

