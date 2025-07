Das gab es an den amerikanischen Börsen nicht oft: Kündigt diese Zahl eine neue Plus-20-Prozent-Rallye für Aktien an? Noch im April drohte der amerikanische Index S&P 500 - unter anderem aufgrund der Zollsorgen - in einen Bärenmarkt abzurutschen. Dann konnte sich das Börsenbarometer aber erholen und lag bis Ende Juli mit um die acht Prozent komfortabel im Plus. Das muss aber noch nicht das Ende der Kursgewinne sein, denn der Index hat gerade etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...