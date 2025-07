Nürnberg (ots) -Die Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg erweitert die digitale Web-App der Nürnberger Quartiere um ein weiteres Innenstadtviertel: den Unschlittplatz. Mit dieser Erweiterung wird das digitale Angebot der Nürnberger Quartiere um ein lebendiges, urbanes und kulturgeprägtes Viertel ergänzt. Der Unschlittplatz liegt zwischen Weißgerbergasse, Trödelmarkt und Pegnitz - eingebettet in eine historische Umgebung, die durch gastronomische Vielfalt, kreative Läden, kleine Galerien und besondere Stadtgeschichten geprägt ist. Ziel ist es, den Stadtraum sichtbarer zu machen und sowohl Bürgerinnen und Bürgern als auch Gästen neue Perspektiven auf die Nürnberger Altstadt zu eröffnen.In den vergangenen Jahren haben sich die Nürnberger Quartiere zu einem festen Bestandteil im Marketing entwickelt und fokussieren die Innenstadt als lebendigen Mittelpunkt der Stadt. Die Web-App wurde ins Leben gerufen, um den Charakter der Altstadtviertel und ihrer Akteurinnen und Akteure vorzustellen, um Unbekanntes zu entdecken und auf neue Entwicklungen aufmerksam zu machen.Dr. Andrea Heilmaier, Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin der Stadt Nürnberg: "Das neue Quartier rund um den Unschlittplatz zeigt eindrucksvoll, welche Schätze in unserer Altstadt verborgen liegen. Liebevoll restaurierte Architektur, individuelle Geschäfte, kreative Gastronomie und eine bewegte Geschichte machen diesen Ort zu einem echten Highlight in unserer Stadt. Mit seiner besonderen Atmosphäre und vielen kleinen Überraschungen steht der Unschlittplatz beispielhaft für das, was die Nürnberger Quartiere auszeichnet. Sie bieten eine wunderbare Gelegenheit für Gäste und Einheimische gleichermaßen, unsere Innenstadt mit neuen Augen zu entdecken.""Mit dem Unschlittplatz erschließen wir ein weiteres Quartier, das die Vielfalt und Lebendigkeit unserer Altstadt widerspiegelt. Die Nürnberger Quartiere laden dazu ein, Bekanntes neu zu entdecken und neue Lieblingsorte zu finden", sagt Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg.Mit dem Unschlittplatz stehen nun folgende Quartiere dauerhaft zur Verfügung: der Weinmarkt, der Augustinerhof, der Jakobsmarkt, der Handwerkerhof, das Burgviertel, der Lorenzer Platz sowie der Unschlittplatz. In der Adventszeit ist das temporäre Quartier Christkindlesmarkt ergänzend abrufbar.Auch in den bereits bestehenden Quartieren gibt es zahlreiche ergänzende Inhalte: Darunter neu eröffnete Cafés, inhabergeführte Geschäfte, kreative Konzepte aus Gastronomie, Design und Handwerk sowie Orte, die neue Impulse für das Stadtleben setzen. Damit spiegelt die Web-App noch stärker die aktuelle Vielfalt und Dynamik der Nürnberger Innenstadt wider.Die Web-App der Nürnberger Quartiere ist mobiloptimiert, zweisprachig in Deutsch und Englisch verfügbar und über www.quartiere-nuernberg.de ohne Download direkt im Browser nutzbar. Sie richtet sich gleichermaßen an Touristinnen und Touristen, Kongress- und Messegäste sowie an die Nürnberger Bevölkerung. Nutzerinnen und Nutzer können mithilfe von Bildern, Videos, Audios und kurzen Texten Orte, Persönlichkeiten und Hintergründe in den Kategorien Kulinarik, Geschichte und Sehenswürdigkeiten, Museen und Galerien, Übernachten, Shopping und Kurioses entdecken.Weiterführende LinksQuartier Unschlittplatz: https://quartiere-nuernberg.de/quartiere/quartier-unschlittplatzWeb-App der Nürnberger Quartiere: https://quartiere-nuernberg.de/Pressekontakt:Franziska Steyer | PR und Kommunikation | Frauentorgraben 3 | 90443Nürnberg Telefon: +49 (0) 911 2336 113 | E-Mail:steyer@ctz-nuernberg.deOriginal-Content von: Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113984/6085886