Hamburg (ots) -Nach dem überwältigenden Erfolg in Stuttgart mit über 600 Bewerbungen auf nur 200 Plätze bringt Bernhard Schindler, Gründer und CEO des SCHINDLER Circle, sein Erfolgsformat nun erstmals in den hohen Norden: Am 6. Oktober 2025 findet der SCHINDLER Circle Powerday im renommierten Grand Elysee Hotel Hamburg statt. Leinen los für Hamburg- und für ein Matchmaking-Erlebnis der Extraklasse. Was die Teilnehmer erwartet, ist kein klassisches Netzwerktreffen, sondern ein Format mit klarer Ansage: 1.000 Matchcards in nur acht Stunden - für direkte Geschäftschancen, neue Kundenkontakte und sofortige Umsätze."Wir sind keine Laberrunde, wir sind ein Umsatzmotor für den Mittelstand", betont Bernhard Schindler. "Wer bei uns pitcht, hat innerhalb von 72 Stunden neue Leads und konkrete Gespräche auf dem Tisch. Kein Clubabend, kein Netzwerkdinner bringt Unternehmer schneller und gezielter ins Geschäft als wir."Auf der Bühne stehen hochkarätige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien. Allen voran Christian Lindner, ehemaliger Bundesfinanzminister, der den offenen Austausch mit mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern sucht. Neben ihm werden Persönlichkeiten wie Wolfgang Bosbach, Mittelstandsunternehmer Philipp Erik Breitenfeld, YouTube-Star Daniel Jung, Verleger Julien Backhaus und viele weitere Entscheider erwartet, die das auf der großen Bühne Platz nehmen und wertvolle Impulse liefern.Das Format des Powerdays folgt einem klaren Prinzip: Speed-Matchmaking, exklusive Unternehmerpitches, direkte Gespräche auf Augenhöhe - alles eingebettet in ein hochwertiges Tagesprogramm mit kulinarischen Highlights und einem festlichen Galaabend für geladene Gäste. Das Event beginnt um 9 Uhr morgens und endet mit dem letzten Match und TV Pitch am Abend.Ab sofort - dem 29. Juli - startet die Bewerbungsphase. Wer beim letzten Mal zu spät war, sollte schnell sein: Die limitierten Plätze sind in der Regel innerhalb weniger Tage vergriffen. Bewerbungen sind direkt über LinkedIn oder über die Website des SCHINDLER Circle möglich: www.schindler-circle.deDer SCHINDLER Circle Powerday steht für das, was dem Mittelstand mittlerweile fehlt: Geschwindigkeit, Verbindlichkeit und echte Ergebnisse. Schindler bringt es auf den Punkt: "Hamburg - wir matchen dich."