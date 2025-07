© Foto: Alibaba - Alibaba

AR-Brillen gelten seit einiger Zeit als zukunftsträchtiges Geschäft, der kommerzielle Durchbruch ist bislang aber nicht erfolgt. Alibaba will das jetzt ändern. KI-Brillen: Das nächste große Ding? Schon seit vielen Jahren arbeiten Unternehmen, allen voran Meta Platforms, an sogenannten Augmented-Reality- beziehungsweise KI-Brillen. Dabei sollen Nutzerinnen und Nutzern ähnlich wie bei den zunehmend weit verbreiteten Head-up-Displays in Fahrzeugen in Echtzeit nützliche Informationen in den Brillengläsern angezeigt werden. Die KI-Durchbrüche in den vergangenen zwei Jahren haben das Interesse an der Technologie wieder wachsen lassen, nachdem es zuvor ruhiger um dieses Zukunftsprodukt geworden …