Kryptotransaktionen und künstliche Intelligenz sind zwei starke Zukunftstrends, in denen folgende Unternehmen gut positioniert sind. Die USA sind bereits heute die führende Krypto-Nation und wollen diese Position in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Dafür wurde am 17. Juli 2025 der GENIUS Act ("Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act"), ein US-Bundesgesetz, das erstmals einen klaren regulatorischen Rahmen für Stablecoins (also digitale Währungen, die eins zu eins an den US-Dollar oder andere sichere Vermögenswerte wie US-Staatsanleihen gebunden sind) schafft, verabschiedet. Dabei dürfen nur zugelassene Herausgeber wie regulierte Banken oder bestimmte …