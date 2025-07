Mladá Boleslav (ots) -› Škoda war bereits zum 22. Mal offizieller Hauptpartner der Tour de France› Škoda Design hat die Trophäen für den Gesamtsieger, die Sieger der Punkte- und Bergwertung sowie den besten Nachwuchsfahrer entworfen. Sie tragen in diesem Jahr ein spezielles '130 Jahre'-Logo› Klaus Zellmer, CEO von Škoda Auto, überreichte die grüne Kristalltrophäe an den Sieger der Punktewertung, Jonathan Milan aus Italien› Die Flotte von fast 220 vollelektrischen und Plug-in-Hybridfahrzeugen umfasste auch den Enyaq als 'Red Car' für Rennleiter Christian Prudhomme› Škoda ist außerdem zum vierten Mal in Folge Partner der Tour de France Femmes avec ZwiftDie 112. Ausgabe der Tour de France endete gestern auf den Champs-Élysées. Bereits seit 2004 ist Škoda Hauptpartner der Veranstaltung. Erneut entwarf Škoda Design die Trophäen für den Gesamtsieger, Tadej Pogacar, die Sieger der Punkte- und Bergwertung sowie den besten Nachwuchsfahrer. Klaus Zellmer, CEO von Škoda Auto, überreichte die grüne Kristalltrophäe an den Sieger der Punktewertung, den Italiener Jonathan Milan. Der tschechische Automobilhersteller sponserte nicht nur das grüne Trikot, sondern stellte den Organisatoren und Teams auch fast 220 elektrifizierte Fahrzeuge zur Verfügung. Zu dieser Flotte gehörten auch die 'Red Cars' für Rennleiter Christian Prudhomme - ein Škoda Enyaq und ein Superb iV (Škoda Superb Limousine 1,5 l TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 - 0,4 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,5 - 16,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,1 - 5,6 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 - 9 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C - D). Im vergangenen Jahr verlängerte Škoda seine Partnerschaft mit der Tour de France und der Tour de France Femmes avec Zwift bis 2028.Klaus Zellmer, CEO von Škoda Auto, kommentierte: "Die Tour de France ist ein echtes Schaufenster für atemberaubende sportliche Leistungen. Die diesjährige Veranstaltung hat erneut bewiesen, warum sie nach wie vor das größte und berühmteste Radrennen der Welt ist. Wir sind stolz darauf, seit mehr als 20 Jahren offizieller Hauptpartner zu sein. Škoda begann seine Reise 1895 als Fahrradhersteller, und wir feiern in diesem Jahr unser 130 jähriges Jubiläum. Deshalb ist es für uns besonders bedeutsam, die Tour mit unserer elektrifizierten Fahrzeugflotte zu unterstützen. Mit ihr konnten Organisatoren und Teams einen reibungslosen Ablauf des Rennens gewährleisten. Von der Bereitstellung des legendären 'Red Cars' des Rennleiters bis hin zur logistischen Unterstützung auf den anspruchsvollen Etappen sind unsere Fahrzeuge ein fester Bestandteil dieses legendären Events. Wir gratulieren allen Gewinnern und Teilnehmern, die uns mit ihren bemerkenswerten Leistungen inspiriert haben."Škoda stellt fast 220 elektrifizierte Fahrzeuge zur Verfügung, darunter die 'Red Cars' des RennleitersŠkoda stellte den Organisatoren und Teams eine Flotte von fast 220 elektrifizierten Fahrzeugen zur Verfügung. Der Enyaq und der Superb iV dienten auch als 'Red Cars' - mobile Kommandozentralen für Renndirektor Christian Prudhomme, aus denen er den Ablauf der Tour überwachte und steuerte. Seit 2019 nutzt er elektrifizierte Fahrzeuge; ein Jahr später wurde der vollelektrische Enyaq in die 'Red Car'-Flotte aufgenommen.Škoda Design feiert das 130-jährige Firmenjubiläum mit den diesjährigen KristalltrophäenDie diesjährigen Trophäen aus tschechischem Kristall sind mit einem speziellen Škoda Logo versehen, um das 130-jährige Firmenjubiläum zu feiern. Die grüne Trophäe für den Punktesieger erinnert an die Farbe des grünen Trikots und auch an die traditionelle Škoda Markenfarbe.Während der Tour präsentierte Škoda zwei Sonderfahrzeuge: den Elroq Respectline (https://www.skoda-media.de/press/detail/4458/) in Regenbogenfarben, der die Kernwerte von Škoda - Respekt, Vielfalt und Inklusion - unterstreicht, und das zehnte Azubi Car: den Škoda L&K 130 (https://www.skoda-media.de/press/detail/4481/), ein Begleitfahrzeug für Radrennen auf Basis eines Superb Combi. Es wurde von Schülern der Škoda Akademie entworfen und gebaut und unterstreicht die Verbundenheit des Automobilherstellers mit dem Radsport. Außerdem konnten Fans während des gesamten Rennens das mobile Škoda Coffee Car besuchen und sich über die Promotion-Teams mit Škoda Fanartikeln versorgen.VIP-Erlebnis auf der letzten Etappe für Gewinner des WeLoveCycling.com-WettbewerbsŠkoda organisierte auf der Website WeLoveCycling.com (https://www.welovecycling.com/de/) Wettbewerbe und Verlosungen. Der Hauptpreis für sieben glückliche Gewinner und ihre Gäste war die Möglichkeit, während der letzten Etappe in Škoda Fahrzeugen mitzufahren. In Paris nahmen sie außerdem zusammen mit ehemaligen Profi-Radrennfahrern an einer 60 Kilometer langen Fahrt über die Champs-Élysées teil. Weitere Preise waren professionelle Fahrräder und authentische grüne Trikots.Škoda setzt sein Engagement für Weltklasse-Radsportveranstaltungen fortDie Geschichte von Škoda begann 1895 mit der Produktion von Fahrrädern. Der tschechische Automobilhersteller unterstützt heute zahlreiche große Radsportveranstaltungen, darunter seit 2022 die Tour de France Femmes avec Zwift - das größte Radrennen der Welt für Frauen. Die Partnerschaft von Škoda mit dem Rennveranstalter A.S.O. umfasst auch das Sponsoring von 17 Profi- und Amateurveranstaltungen, darunter La Vuelta und Klassiker wie Paris-Roubaix, Paris-Nizza und Lüttich-Bastogne-Lüttich.In diesem Jahr hat Škoda seine Zusammenarbeit mit dem Internationalen Radsportverband (UCI) ausgeweitet. In den nächsten beiden Saisons wird das Unternehmen offizieller Partner sowohl der UCI-Mountainbike-Weltmeisterschaften, die Ende August in der Schweiz beginnen, als auch der UCI-Gravel-Weltmeisterschaften, die Mitte Oktober in den Niederlanden stattfinden.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: Christof.Birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-dieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/6085910