© Foto: NASA - Unsplash

Eine Einigung im Handelskonflikt ist erreicht. Neben Verlierern wie den deutschen Autobauern gibt es auch zahlreiche Gewinner - zum Beispiel Flüssiggasaktien. EU will Waffen und Flüssiggas für hunderte Milliarden US-Dollar kaufen! Zwischen den USA und der Europäischen Union konnte am Sonntag eine Eskalation im Handelskonflikt vermieden und eine Einigung erreicht werden. In der EU ist angesichts des Verhandlungsergebnisses kaum jemandem zum Jubeln zu Mute, in den USA hingegen gibt es etliche Gewinner. Dazu gehören neben Rüstungskonzern vor allem auch die Förderer und Exporteure von Flüssiggas (LNG). Der Grund hierfür ist, dass ein Teil der Einigung vorsieht, dass die EU-Staaten Waffen und …