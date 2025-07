XRP-Kurs-Prognose: Schocks voraus oder bindet man Ihnen einen Bären auf?

Während die Kryptoinvestoren noch relativ bullisch gestimmt sind, kommen nun die ersten Analysten hinzu, welche die Aussicht mit ihrem bärischen Blick eintrüben. Dennoch gibt es zahlreiche Argumente, die für eine Fortführung der Rally sprechen. Aber welche Seite der Macht wird den Kampf jetzt gewinnen? Erfahren Sie mehr in diesem Artikel!

Marktumfeld und Einflüsse auf den XRP-Coin

Die Bitcoin-Dominanz ist unter den 21-Tage-EMA und den 300-Tage-EMA gefallen, wobei Letzterer in der Vergangenheit ein starkes Signal für eine Trendwende war. Dies deutet darauf hin, dass sich die Altcoins wie XRP in der nächsten Zeit deutlich besser als Bitcoin entwickeln dürften. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die zuvor erzielten BTC-Rekordhochs und die damit verbundenen Rotierung im Zuge der Gewinnmitnahmen.

Dennoch ist die Krypto-Marktkapitalisierung ohne Bitcoin und Ethereum inzwischen an einem wichtigen Widerstand angekommen, welcher sich zunächst einmal belastend auswirken kann. Ähnlich sieht es bei Bitcoin aus, der bärischen Divergenzen beim RSI und Momentum zeigt sowie gleichzeitig an zwei oberen Bereichen eines Trendkanals angekommen ist.

Der Crypto Fear & Greed Index hat bisher noch kein typisches Niveau der vorherigen Tops von rund 95 erzielt, sodass hier noch Luft besteht. Ähnliches trifft auf den Altcoin Season Index zu, der gewöhnlich für ein paar Wochen bis Monate in diesem Bereich verharrt, bevor es zu einer stärkeren Korrektur kommt.

Marktkapitalisierung der Kryptowährungen ohne Bitcoin und Ethereum | Quelle: Tradingview

XRP konnte kürzlich bei einigen Kryptobörsen wie Bitstamp sogar schon das vorherige Allzeithoch aus dem Januar 2018 von 3,40 USD überwinden und ein neues Jahreshoch von 3,67 USD ausbilden. Allerdings trifft dies nur auf einige Kryptobörsen zu und das vorherige Rekordhoch lag laut CoinMarketCap bei 3,84 USD, was Anleger nicht übersehen sollten.

Häufig wirken solche wichtigen Niveaus wie ein Magnet, welches Trader vor ihren Gewinnmitnahmen anstreben. Während XRP bei den letzten Anläufen noch nicht einmal ansatzweise an das vorherige Allzeithoch gekommen ist, wie im Mai 2021, hat der Coin nun deutlich bessere Chancen.

XRP-Kurs-Prognose: Nur eine Bullenfalle?

Mittlerweile wurde die belastende Gerichtsverhandlung ad acta gelegt, während Ripple gute Kontakte zu der kryptofreundlichen US-Regierung aufgebaut hat, die das Land zum Marktführer der Kryptoindustrie machen will. Daher ist auch für XRP mit besonders günstigen Konditionen zu rechnen, wobei Garlinghouse unter anderem als Regierungsberater tätig ist. Zudem nimmt die Adoption bedeutend zu.

Derzeit scheint trotzdem eine temporäre Korrektur bis auf 3,00 und sogar 2,70 bis 2,22 USD möglich -uUnterstützt von den beiden bärischen Divergenzen. Denn während viele Kryptoinvestoren von marginalen Auswirkungen der historischen Erhöhung der US-Zölle ausgehen, zeigt die Geschichte etwas anderes. Tendenziell dürften sich diese mit einer Verzögerung auswirken und die Inflation noch einmal verstärken, was Zinssenkungen der USA weiter nach hinten rückt.

XRP-Chart | Quelle: Tradingview

Allerdings expandieren derzeit andere Notenbanken die globale Geldmenge M2, zu denen vor allem China zählt, dass zuletzt massiv Liquidität in die Märkte gepumpt hat. Mit einer Verzögerung wird sich diese auch bei den Kryptowährungen bis Oktober unterstützend auswirken, allerdings sind die Finanzmärkte inklusive Aktien derzeit etwas überhitzt. Auch wenn die Anleger weiterhin optimistisch sind, steigt nun die Gefahr von Korrekturen.

Für XRP-Investoren dürfte später nach der Überwindung des vorherigen Allzeithochs noch einmal Momentum hinzukommen und den Preis stärker in die Höhe treiben, zumal es sich um eine Spanne über mehrere Jahre handelt. Laut Analysten liegen die Kursziele bei 3,10 bis 6,00 USD, wobei einige auch von 9,00 bis 15,00 USD ausgehen.

Dies könnte der XRP-Coin jetzt auch unter Druck bringen

Neben der Betrachtung des aktuellen Marktumfeldes für Bitcoin und die Kryptowährungen spielt auch die Konkurrenzanalyse eine wichtige Rolle. In diesem Bereich hat sich in der letzten Zeit insbesondere der neue Innovator Bitcoin Hyper positiv hervorgetan, da er die Bitcoin-Basisschicht um eine Skalierungs- und Funktionalitätsschicht bereichert.

Dafür werden Bitcoin und Solana vereint, welches die sicherste und liquideste Chain sowie die am besten skalierbare Blockchain mit der höchsten Bandbreite sind. Mit anderen Worten heißt dies, dass BTC ohne Wartezeit von 10 Minuten und mit fast kostenlosen Gebühren übertragen werden kann, während er gleichzeitig in ein funktionales Asset verwandelt wird.

Damit eröffnen sich Möglichkeiten, um Bitcoin nicht mehr nur passiv als Wertspeicher, sondern aktiv für die Finanzierung neuer Projekte oder die Unterstützung von Kryptobörsen über die Bereitstellung von Liquidität zu nutzen, was weitere Renditen ermöglicht. Daher wollen sich viele auch die Poleposition für Bitcoin Hyper sichern und stürzen sich auf den Presale.

Zum aktuellen Zeitpunkt wurden über den Verkauf der HYPER-Coins, welche das Ökosystem und mehr antreiben, schon 5,51 Mio. USD eingenommen. Interessierten werden die Token noch für weniger als 3 Stunden für den aktuellen Preis in Höhe von 0,012425 angeboten. Ebenso lassen sie sich für eine dynamische Rendite in Höhe von 186 % staken.

