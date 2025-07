Schau, so lange sich Europa international so schlecht verkauft und nicht von der eigenen Brillanz überzeugt ist, werden wir immer als Loser aus Verhandlungen hervorgehen. Die Kommentare von Europas Volkswirten zum Deal (Exporte der EU in die USA werden teurer. Vor dem Handelsstreit lag der Zollsatz bei rund 1,5 Prozent, künftig ist zehn Mal so viel zu berappen) mit den USA tun ihr Übriges. Da muss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...