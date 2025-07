Es wird eine große Woche an der Wall Street. Einige der wichtigsten Namen an der Wall Street öffnen ihre Bücher. Was Amazon, Apple, Microsoft und Meta machen, dürften richtungsweisend für die Rallye sein.Der S&P 500 hat in den letzten Wochen ein Rekordhoch nach dem anderen erzielt - doch diese Woche steht er vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Vier Technologie-Giganten, mit einer geballten Marktkapitalisierung von 11,3 Billionen US-Dollar, veröffentlichen innerhalb von zwei Tagen ihre Quartalszahlen. Diese Unternehmen gelten nicht nur als Stimmungsbarometer für die Tech-Branche, sondern sind auch maßgeblich für die Kursentwicklung des S&P 500 verantwortlich. Zusammen bilden sie einen …