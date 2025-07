© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture alliance

Der Aktie des Sportartikelherstellers erwischt einen starken Auftakt in die Handelswoche. Kurstreiber ist ein Upgrade durch die US-Großbank JP Morgan. Nike-Aktie: JPM stuft hoch, sieht Ende der Leidenszeit Lange war die Aktie von Sportartikelhersteller Nike ein Garant für steigende Kurse. Doch damit ist es seit dem Spätherbst 2021 vorbei. Seither befindet sich die Aktie in einem hartnäckigen Abwärtstrend, der eine Folge sinkende Erlöse und Gewinne ist, da das Unternehmen mit seinen Produkten stark an Popularität eingebüßt hat - eine Folge verfehlter Marken- und Unternehmenspolitik, aber auch aufstrebenden Konkurrenten wie Lululemon, On Holdings und Deckers (Hoka). Die für Anlegerinnen und …