In China wurde jetzt ein Roboter entwickelt, der seine Batterien selbst wechseln kann und so rund wohl um die Uhr im Einsatz sein kann. Der Roboter Walker S2 ist 1,62 Meter groß und er hat ein Gewicht von 43 Kilogramm. Ein Doppelbatteriesystem und eine 48-Volt-Lithiumbatterie sind verbaut. Das selbständige Entnehmen, Aufladen und wieder Einsetzen der Batterie ist das Novum (zu sehen auf YouTube). Eingesetzt werden soll Walker S2 in Fabriken oder zum Begrüßen von Kunden. Die Lithium-Ionen-Batterien ...

