Mit Version 1.81 blockiert der Brave-Browser Microsofts Windows-Recall, um zu verhindern, dass das Feature während des Surfens Screenshots erstellt und speichert. Auch andere Dienste haben Recall den Kampf angesagt. Brave kündigt in der kommenden Version'¯1.81 (für Windows 11 und höher) an, das Microsoft'Feature Recall, das automatisch Screenshots des Bildschirms anfertigt, nicht mehr auf Brave'Tabs anzuwenden. Damit schützt Brave sensible ...

