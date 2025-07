Der Höhenflug an den US-Börsen geht ungebremst weiter. Die neuen Handelszölle zwischen der EU und den USA werden von vielen Anlegern als gut bewertet. Auch Morgan Stanley schließt sich an.Mike Wilson, Chefstratege für US-Aktien bei Morgan Stanley, gehört inzwischen zu den Optimisten. In einer neuen Analyse, die am Montag veröffentlicht wurde, bekräftigte er seine bullische Sicht auf den S&P 500. Wilson rechnet mit einem Stand von 7.200 Punkten innerhalb der kommenden zwölf Monate. Ein Szenario, das auf einem erwarteten Gewinn je Aktie von 319 US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,5 basiert. Diese Bewertung sei durch mehrere Faktoren gerechtfertigt, so Wilson. Er verweist auf ein …