The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.07.2025



ISIN Name

CA78132X1042 RUGBY RESOURCES LTD

DE000BLB82Q2 BAY.LDSBK.IS. 20/25

US10501E3009 BRAINST.CELL DL0

US82661L1017 SIGMATRON INTL DL-,01





