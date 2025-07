Minneapolis (ots/PRNewswire) -Der Durchbruch, der in Zusammenarbeit mit Daikin America, Inc. erzielt wurde, markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer skalierbaren, kosteneffektiven PFAS-EliminierungClaros freut sich, den erfolgreichen Abschluss der weltweit ersten groß angelegten Demonstration der Zerstörung von PFAS mit hohem Durchsatz mithilfe der UV-Technologie in der Anlage von Daikin America Inc. (DAI) in Decatur, Alabama, bekannt zu geben.Dieser Meilenstein ist ein weiterer Durchbruch bei den Anstrengungen, per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) aus industriellen Abwässern zu entfernen. Während des Pilotversuchs erreichte das patentrechtlich geschützte UV-photochemische Verfahren von Claros eine über 99,99-prozentige Zerstörung der anvisierten PFAS-Verbindungen und behandelte erfolgreich mehr als 190.000 Liter Abwasser in einem High-Flow-System, das Tausende Liter pro Minute erreichen kann.Durchbruch bei der Zerstörung von PFAS Seit 2012 hat DAI eine 99,9-prozentige Reduktion von großkettigen PFAS in seinem Abwasserreinigungsprozess sichergestellt. Dieses Pilotprogramm mit Claros zeigt, dass eine groß angelegte Zerstörung von lang-, kurz- und ultrakurzkettigen PFAS mit Hilfe der UV-Technologie nicht nur technisch machbar, sondern auch wirtschaftlich tragfähig ist.Mit einer über 99,99-prozentigen Zerstörung der anvisierten PFAS-Verbindungen in einem High-Flow-System hat Claros bewiesen, dass seine Technologie in großem Maßstab und zu einem kosteneffektiven Preis funktionieren kann - wesentliche Faktoren für eine reale industrielle Anwendung.Michelle Bellanca, CEO und Mitbegründerin von Claros Technologies, betonte den entscheidenden Beitrag von DAI zui diesem Meilenstein:"Es ist eine große Ehre, mit DAI bei dieser bahnbrechenden Initiative zusammenzuarbeiten. Ihr Weitblick, ihre Führungsstärke und ihre Bereitschaft, in Lösungen der nächsten Generation zu investieren, haben diesen Erfolg möglich gemacht. Dieses Pilotprojekt beweist nicht nur, dass die Vernichtung von PFAS in großem Maßstab heute machbar ist, sondern setzt auch neue Maßstäbe für ökologische Nachhaltigkeit im gesamten Fertigungssektor. Claros hat mit Stolz DAI dabei geholfen zu demonstrieren, was erreicht werden kann, wenn Innovation auf mutiges, vorausschauendes Handeln trifft."Der Weg zum kommerziellen Einsatz Nach dem Erfolg dieses ersten Pilotprojekts planen beide Unternehmen weitere Pilotprojekte und Kooperationen. Die nächste Phase der Pilotprojekte wird sich darauf konzentrieren, die Durchfluss- und Zerstörungsmöglichkeiten der Technologie weiter zu verbessern.Informationen zu Claros Technologies Das 2018 gegründete Unternehmen Claros Technologies mit Sitz in Minneapolis, US-Bundesstaat Minnesota, ist führend bei hochmodernen PFAS-Tests, analytischen Dienstleistungen und PFAS-Zerstörungstechnologien der nächsten Generation. Die Ausgründung der Universität von Minnesota hat sich zu einem Full-Service-PFAS-Labor und Innovationszentrum entwickelt, das der Industrie durch innovative Lösungen hilft, PFAS zu erkennen, zu verwalten und zu behandeln. Claros verfolgt das Ziel, wissenschaftlich fundierte Lösungen zu liefern, die saubere Luft, sauberes Wasser und saubere Materialien für künftige Generationen gewährleisten.kari@clarostech.comKontakt für Medienanfragen:Kari Finklerkari@clarostech.com+1-651-335-9072Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1605895/New_Claros_Technologies_Inc_Logo_v2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/claros-technologies-demonstriert-erfolgreiche-zerstorung-von-pfas-mit-hohem-durchsatz-bei-wegweisendem-pilotprojekt-302515211.htmlOriginal-Content von: Claros Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180441/6085937