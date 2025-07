Krypto News: Zwei Millionen rein und 70 Millionen raus - Murad Mahmudov und die Memecoins

Murad Mahmudov gehört zu den schillerndsten, aber auch zu den kontroversten Figuren im Kryptospace. Jetzt wurde bekannt, dass der Erfinder des "Memecoin Supercycle" auf einer der größten Renditen der vergangenen Jahre sitzt. Mahmudov blieb seinen Prinzipien treu und investierte rund 2 Millionen US-Dollar in Meme-Coins. Der größte Anteil davon floss in den Token SPX6900. Vermutlich ist es vor allem diesem Coin zu verdanken, dass der Analyst mittlerweile auf einem Papiergewinn von rund 70 Millionen US-Dollar sitzt. Mahmudov ist 2024 in SPX6900 zu einem durchschnittlichen Kurs von 0,01036?US-Dollar eingestiegen. Seitdem ist der Token um über 10.000?% gestiegen. Aktuell notiert SPX6900 bei 2,15 US-Dollar und hat eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden US-Dollar. Im Meme-Coin Ranking steht der Coin auf Platz 6.

Die Kontroverse um Mahmudov

Murad Mahmudov ist ein Fan der sogenannten "klassischen Meme-Coins". Also die Token, die keine großartige Utility, dafür aber, in den meisten Fällen, eine bärenstarke Community haben. Der bekannteste klassische Meme-Coin ist vermutlich Pepe, der im Meme-Coin Ranking aktuell auf Platz 3 steht, bei 0,00001218 US-Dollar notiert und eine Marktkapitalisierung von rund 5 Milliarden US-Dollar hat.

Doch die Strategie von Mahmudov stößt nicht bei allen auf Gegenliebe. Kryptodetektiv ZachXBT warf ihm bereits im vergangenen Jahr vor, gezielt in Microcap Coins zu investieren, um diese dann zu promoten. Das wirft natürlich Fragen zur Transparenz auf.

1/2 I uncovered 11 high confidence wallets tied to @MustStopMurad holding ~$24M in meme coins on Ethereum and Solana so the community can monitor his future activity. pic.twitter.com/OTx6XMguTA - ZachXBT (@zachxbt) October 9, 2024

Das angekratzte Image der Meme-Coins

Tatsächlich ist es so, dass das Image der Meme-Coins mittlerweile reichlich angekratzt ist. Gerade in der jüngsten Vergangenheit gab es einige Pump and Dump Vorfälle, die viele kleine Anleger mit Verlusten zurückgelassen haben. Einer der spektakulärsten war vermutlich der HAWK Coin Ende 2024. Gemeinsam mit einem Team lancierte das "Hawk Tuah Girl" Haliey Welch einen Meme-Coin, der auch kurz nach dem Start zuverlässig um etwa 900 Prozent explodierte. Kurz danach stürzte der Coin allerdings schon wieder um knapp 95 % ab und ließ viele Kleinanleger mit einem Totalverlust zurück.

Token6900: Mahmudovs nächster Meme-Coin Favorit?

Allerdings ist nicht jeder klassische Meme-Coin der gelauncht wird, automatisch ein Rug-Pull oder ein Pump and Dump. Das beweisen Projekte wie Pepe, Fartcoin oder eben SPX6900.

Nun tritt mit Token6900 ein neuer Meme-Coin ohne Utility in den Ring, um die Herzen und Wallets der Anleger zu erobern. Token6900 gibt auch gar nicht vor, etwas anderes zu sein. Sein USP ist, dass er einfach nur ein Token sein will, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Diese Ehrlichkeit kommt bei den Early Bird Investoren anscheinend sehr gut an. Innerhalb von kürzester Zeit hat das Projekt über 1,3 Millionen US-Dollar Raising Capital eingesammelt.

Token6900: Die wilden Meme-Coin Zeiten kehren zurück

Token6900 will die "guten alten Zeiten" also den Vibe der frühen Jahre zurück in die Kryptowelt holen, als der Dogecoin (DOGE) noch eine Parodie auf den Bitcoin war. Der Presale für den Coin läuft aktuell noch, wobei die Betonung auf "noch" liegt, denn die Obergrenze liegt bei 5 Millionen US-Dollar. Um als früher Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der

Webseite des Projekts verbinden. Ein TOKEN6900 kostet im Moment 0,00675 US-Dollar. Der Coin kann übrigens auch gestaked werden. Aktuell sind rund 100 Millionen Coins im Contract gesperrt, der APY liegt bei 45 Prozent.

Hier geht es zum Token6900 Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.