Access Advance LLC gab heute bekannt, dass das US-Bezirksgericht für den Bezirk Massachusetts eine Klage von Roku Inc. abgewiesen hat, mit der das Gericht dazu verpflichtet werden sollte, einen globalen fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden (FRAND) Lizenzsatz für den HEVC Advance Patent Pool festzulegen. Richter Richard G. Stearns entschied, dass sein Gericht "nicht zuständig ist, einen globalen FRAND-Lizenzsatz festzulegen", da "die US-Patente nur einen Bruchteil eines größeren Portfolios ausmachen". Das Gericht kam ferner zu dem Schluss, dass seine "Stellungnahme zum angemessenen Lizenzsatz lediglich beratenden Charakter hätte", was nach US-Recht unzulässig ist.

Gericht bekräftigt Grenzen der richterlichen Intervention

Im Dezember 2024 klagte Roku Access Advance LLC zusammen mit den Patentpool-Lizenzgebern Dolby Laboratories Inc. und Sun Patent Trust im Bezirk Massachusetts auf gerichtliche Feststellung, ob eines der zahlreichen Angebote, die die Beklagten Roku für drei separate Lizenzen für globale Patentportfolios unterbreitet hatten darunter der HEVC Advance Patent Pool mit mehr als 27.500 Patenten, die Dutzenden von Nichtparteien des Rechtsstreits gehören und in 117 verschiedenen Ländern und Gebieten erteilt wurden -, FRAND-konform war, und falls nicht, einen weltweiten FRAND-Satz festzulegen. Die Klage von Roku in Massachusetts warf Fragen auf, die bereits seit Monaten in drei Fällen vor dem Europäischen Einheitlichen Patentgericht ("UPC") in Deutschland anhängig waren und dieselben Lizenzgeber betrafen. Durch die Einholung einer zweiten Stellungnahme des Bundesgerichts von Massachusetts versuchte Roku, die Entscheidung des UPC zu denselben Fragen zu umgehen, sich zur Beilegung derselben oder ähnlicher Streitigkeiten an mehrere Gerichte zu wenden und vom Bundesgericht von Massachusetts eine Stellungnahme zu den Lizenzbedingungen zu erhalten.

In seiner Entscheidung zur Abweisung der Klage stellte Richter Stearns fest, dass das Gericht nicht befugt ist, einen globalen FRAND-Satz festzulegen, wie von Roku gefordert. Die Abweisung schließt auch jeglichen Konflikt zwischen dem Verfahren in Massachusetts und den bereits laufenden UPC-Verfahren in Europa aus.

Strategische Auswirkungen für die Branche

Die Abweisung signalisiert potenziellen Lizenznehmern, dass Rechtsstaatlichkeit wichtig ist und Rechtsstreitigkeiten kein Mittel sind, um Verhandlungen über eine Lizenz in gutem Glauben zu umgehen. Es bekräftigt die Auffassung, dass Patente territorial begrenzt sind und dass US-Gerichte nicht dazu genutzt werden können, einseitig globale FRAND-Lizenzgebühren für Patente von Nichtparteien festzulegen, anstatt Verhandlungen zu führen.

"Dies ist eine wichtige Entscheidung, die bestätigt, was wir schon lange über die Komplexität der globalen Patentlizenzierung wissen", sagte John Kinton, Chief Legal Officer bei Access Advance. "Wir wissen die sorgfältige Prüfung der gerichtlichen Zuständigkeit durch das Gericht zu schätzen, die bei Patentportfolios mit mehr als hundert Ländern und Dutzenden von Patentinhabern, die nicht Partei des Rechtsstreits sind, erforderlich ist."

Die Entscheidung in der Rechtssache Roku steht im Einklang mit den bisherigen Entscheidungen in laufenden Rechtsstreitigkeiten im Vereinigten Königreich, wo Tesla gegen die Bestätigung des britischen Berufungsgerichts durch das britische Patentgericht Berufung einlegt, mit der Teslas Versuch, weltweite FRAND-Sätze für den Avanci-Patentpool zu erlangen, der keine britischen Patente besitzt, abgelehnt wurde.

Die Entscheidung reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Fällen, in denen nationale Gerichte zögern, ohne Zustimmung der Parteien weltweite FRAND-Sätze festzulegen. Dies dürfte die Stabilität bei der Lizenzierung von standardessentiellen Patenten gewährleisten und eine vertrauensvolle Teilnahme an Verhandlungen über SEP-Pool-Lizenzen fördern.

Über Access Advance: Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools zur Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance stellt einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für Patentinhaber als auch für Patentimplementierer bereit.

Access Advance verwaltet und administriert den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 27.500 Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie von wesentlicher Bedeutung sind, sowie den separaten und unabhängigen VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung wesentlicher Patente für die VVC/H.266-Technologie. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur für Lizenznehmer, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen. Darüber hinaus bietet Access Advance den VDP Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250728110494/de/

Contacts:

Medien:

Meredith Hollander

Director, Strategic Communications

Access Advance LLC

E-Mail: press@accessadvance.com

Website: www.accessadvance.com



Lizenzanfragen:

E-Mail: licensing@accessadvance.com