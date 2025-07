Wertlos? Memecoins stehen bei 80 Mrd. USD und Snorter erzielt 2,5 Mio. $ für 100x-Moonshot-Überwachung

Vor kurzem hat der Solana-Gründer Anatoly Yakovenko eine Debatte in der Krypto-Community ausgelöst, als er behauptete, dass die Memecoins und die NFTs keinen intrinsischen Wert hätten.

Zwar bieten sie nicht dasselbe Wertversprechen wie Bitcoin und Ethereum, aber dafür haben sie etwas ebenso Wertvolles: eine aktive Basis voller Unterstützer. Mit dieser Fangemeinde konnte der Memecoin-Sektor eine beeindruckende Marktkapitalisierung von zuletzt 80 Mrd. USD erreichen.

Damit sich Anleger in diesem Markt zurechtfinden und besser die vielversprechendsten Coins identifizieren, wurde nun der Snorter Bot gestartet. Er basiert auf der Solana-Blockchain und soll den Markt überwachen, um die nächsten Memecoins mit 100x-Chance frühzeitig aufzuspüren.

Mithilfe seiner einzigartigen Architektur ermöglicht er einige Vorteile, welche von der Konkurrenz nicht bereitgestellt werden. Daher konnte das Projekt mit seinem ICO auch schon über 2,52 Mio. USD einwerben. Nur noch für weniger als 14 Stunden werden die SNORT-Coins für 0,0995 USD angeboten, da mit der nächsten Phase der Preis erneut erhöht wird.

Solana-Gründer Anatoly Yakovenko lehnt Memecoins ab

Ein Grund für den explosionsartigen Erfolg von Solana war die zugenommene Handelsaktivität im Bereich der Memecoins. Aus dieser Manie sind viele Memetoken entstanden, welche Milliardenbewertungen erlangt haben.

Dazu zählen beispielsweise Bonk mit 2,58 Mrd. USD, Pudgy Penguins mit 2,57 Mrd. USD, Official Trump mit 1,96 Mrd. USD und Dogwifhat mit 1,06 Mrd. USD. Hinzu kommen zahlreiche kleinere Projekte.

Denn seit dem Start von Pump.Fun hat sich der Launch von Memecoins deutlich leichter gestaltet. Deshalb sind täglich von der Krypto-Community Zehntausende neuer Memetoken erstellt worden. Einer der wertvollsten Coins der Launchplattform ist Fartcoin, der aktuell auf eine Bewertung in Höhe von 1,3 Mrd. USD kommt.

Die Aktivität des Memecoin-Sektors hat sich auch positiv bei dem Volumen und den Einnahmen von Solana gezeigt. So haben die Memecoins im Juni 2025 noch immer rund 62 % der gesamten Einnahmen des Netzwerkes ausgemacht. Aus diesem Grunde ist der kritische Kommentar von Yakovenko auch nicht so gut in der Krypto-Community angekommen.

Sicherlich hat er dennoch mit seiner Aussage recht, dass sie nicht denselben Nutzen haben wie führende Kryptowährungen. Dennoch haben ihre Gemeinschaften und ihre Marken ebenfalls einen gewissen Wert, wie sich etwa an Dogecoin erkennen lässt.

Ursprünglich wurde der Hunde-Memecoin nur als ein Spaß erstellt und hat sich mittlerweile mit einer Marktkapitalisierung von 32 Mrd. USD zu der achtwertvollsten Kryptowährung entwickelt, die sogar höher als etwa Cardano mit seinen 30 Mrd. USD bewertet wird.

Aus diesem Grunde sind die Memecoins auch einzigartig. Denn ihre Bewertung hängt nicht von Technologie, sondern den Gemeinschaften ab, welche diese unterstützen. Auf diese ist auch ihr innerer Wert zurückzuführen, was ihre Preise hat gen Mond steigen lassen.

Bisher gibt es noch keine Benjamin-Graham-Formel für diesen Sektor. Was man jedoch feststellen kann, ist, dass man nur dann eine wirkliche Chance hat, wenn man den anderen Investoren zuvorkommt.

Sofern dieser Prozess manuell erfolgt, kann sich dieser besonders mühsam erweisen. Deshalb wird ein Tool für die Automatisierung notwendig, wie der Snorter Bot. Dieser leistungsstarke und auf Solana basierende Handelsroboter nutzt eine neuartige Methode, mit welcher die Memecoins überwacht und gekauft werden, bevor sie auf den Markt kommen.

So identifiziert Snorter Memecoins vor dem Ausbruch

Der Snorter Bot bietet die sogenannte Fast-Sniper-Funktion. Mit dieser können die Memecoins aufgespürt werden, bevor diese in die Höhe getrieben werden. Somit ist es möglich, der Masse der Anleger zuvorzukommen.

Dafür überwacht er den Mempol und die DEX-Ereignisse wie die Liquiditätszugänge und die Erstellung neuer Pools. Innerhalb von nur Millisekunden können dann die ersten Kaufaufträge platziert werden, sobald diese in Pools auf Raydium oder Jupiter verfügbar sind.

Diese Funktion ist bei vielen anderen Telegram-Handelsrobotern nicht verfügbar und bietet entscheidende Vorteile. Denn somit können sie ihre Positionen eröffnen bevor andere Trader und Bots diese sehen.

Mithilfe der privaten RPC-Endpunkte wird die Geschwindigkeit sogar noch einmal erhöht, womit er die Liquiditätspools und handelbaren Paare fast sofort erkennt.

Der auf Solana basierende Handelsroboter bietet noch mehr Vorteile. Denn somit sind ebenso Transaktionen in weniger als 1 Sekunde und mit sehr niedrigen Gebühren möglich, womit Sie noch schneller in den Markt ein- und aussteigen sowie mehr von ihren Gewinnen behalten können, da weniger Preisverzerrungen und hohe Gebühren erlitten werden müssen.

Snorter ist auch gegenüber Ethereum-Handelsrobotern überlegen. Zudem bewahrt er seine Nutzer mit dem MEV-Schutz vor Frontrunning und Sandwich-Attacken, welche die Preise verzerren. Laut einem Bericht hat ein Händler dadurch fast 215.500 USD verloren, als er USDC im Wert von 220.764 bei Uniswap v3 gegen USDT tauschte.

Ein Verlust von einer halben Million verdeutlicht, dass es sich um ein ernstzunehmendes Problem handelt, dessen sich die Entwickler von Snorter bewusst sind. Deshalb wird der MEV-Schutz auch von Beginn an in den Handelsroboter integriert.

Darüber hinaus verfügt er über einen Honeypot-Scanner, welcher bösartige Smart Contracts vorzeitig identifiziert, welche die Gelder abfangen. Da diese Prozesse unauffällig im Hintergrund ablaufen, können sich die Nutzer auf die blitzschnelle Ausführung der Trades des Snorter Bots konzentrieren.

Memecoin SNORT treibt neuen Telegram-Handelsroboter-Ökosystem an

Zwar ist es der Snorter Bot, welcher andere Memecoins aufspürt, jedoch positioniert er sich auch selbst als ein Token aus diesem Sektor, wobei es ein nützlicher Vertreter ist. Somit verbirgt sich hinter ihm ein Projekt, das auch für eine natürliche Nachfrage sorgen kann.

Über den Vorverkauf wurden schon SNORT-Coins für 2,5 Mio. USD gekauft, da diese das gesamte Ökosystem antreiben. Dazu zählen die Kernfunktionen des Bots, wie die Zahlung von Gebühren, die Teilnahme an Trading-Ligen und die Freischaltung von Algorithmus-Upgrades.

Ebenso wird er beim Copy-Trading für die Trinkgelder der Profitrader genutzt. Außerdem können durch das Halten die Gebühren auf 0,85 % gesenkt werden, was die Niedrigsten des gesamten Web3 sind.

Weiter noch wird der SNORT-Coin von der DAO genutzt und gewährt seinen Inhabern Stimmrechte, um über die Ergänzung weiterer Blockchains oder die Gebührenstruktur abzustimmen. Somit erhalten die Nutzer die Kontrolle über die künftige Entwicklung, was eine leichtere Befriedigung ihrer Bedürfnisse ermöglicht.

Insbesondere frühe Anleger bekommen nun auch einen stärkeren Anreiz geboten, um ihre SNORT-Coins zu staken. Denn auf diese Weise werden ihnen jährliche Zinsen von 167 % vergütet, während gleichzeitig der Verkaufsdruck abnimmt.

Bereits jetzt wurden fast 15 Mio. SNORT-Coins eingesetzt, was das große Engagement der Community zeigt.

SNORT richtet sich an Trader und Investoren

Sie können Snorter als ein Trader nutzen oder den Presale wie ein langfristiger Investor betrachten, welcher ihn in einer frühen Entwicklungsphase unterstützt. Für beide ist er jetzt unerlässlich.

Käuflich ist der SNORT-Coin über das ICO auf der Website mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC und mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen. Für ein optimales Kauferlebnis während des Presales wird die Best Wallet empfohlen, welche Sie bei Google Play und im Apple App Store finden. Dort können Sie an dem Vorverkauf über "Upcoming Tokens" teilnehmen.

Schließen Sie sich Snorter auch über X und Instagram an, damit Ihnen keine wichtigen Ankündigungen entgehen oder Sie erst zu spät von ihnen erfahren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.