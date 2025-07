Durch seine 128 Gewinner hat der Preis 400 Millionen Menschenleben auf der ganzen Welt positiv beeinflusst und zieht weiterhin die innovativsten Nachhaltigkeitslösungen an.

Der sprunghafte Anstieg der weltweiten Beteiligung um 30 unterstreicht die wachsende Bedeutung des Preises für die Förderung transformativer Lösungen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Wasser, Energie und Klimaschutz.

KI-gestützte Lösungen, bahnbrechende Innovationen und Technologien, die den Zugang zu essenziellen Dienstleistungen erweitern, kristallisierten sich in allen Kategorien als bestimmende Trends heraus, was den globalen Wandel hin zu einer inklusiven, lokal angepassten Entwicklung widerspiegelt.

Der Zayed Sustainability Prize (Zayed-Nachhaltigkeitspreis) der Vereinigten Arabischen Emirate, ein wegweisender globaler Preis, der über 400 Millionen Menschenleben auf der ganzen Welt positiv beeinflusst hat, meldet den Ablauf der offiziellen Einreichungsfrist für den Auszeichnungszyklus 2026. Insgesamt gingen 7.761 Bewerbungen aus 173 Ländern in den sechs Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz und weiterführende Schulen ein, was die fortlaufende Rolle des Preises bei der Förderung wirkungsvoller Lösungen für drängende globale Herausforderungen widerspiegelt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250728597783/de/

Zayed Sustainability Prize beneficiaries celebrate receiving solar-powered lights (Photo: AETOSWire)

Der Preis, der bereits zum 17.Mal verliehen wird, unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMU), gemeinnützige Organisationen und weiterführende Schulen bei der Entwicklung und Skalierung nachhaltiger Innovationen, die Menschenleben verbessern, insbesondere in gefährdeten und benachteiligten Gemeinschaften. Von sauberer Energie und Zugang zu Gesundheitsversorgung über regenerative Landwirtschaft bis hin zu sicherem Trinkwasser spiegeln die diesjährigen Einreichungen einen zunehmenden Fokus auf technologiegestützte, gemeinschaftsorientierte Modelle wider, die den Zugang genau dort erweitern, wo er am dringendsten benötigt wird.

Die Zahl der Einreichungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30 %. Vor allem verzeichneten Projekte, die Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz, direkte CO2-Abscheidung aus der Luft und Fintech-Tools mit Basisansätzen verbinden, einen deutlichen Anstieg. Damit wird klar, dass Innovation, Gleichheit und langfristige Wirkung auf bedeutungsvolle Weise zusammenwachsen.

S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und fortschrittliche Technologie der Vereinigten Arabischen Emirate und Generaldirektor des Zayed Sustainability Prize, sagte: "Die Rekordzahl an Einreichungen für den diesjährigen Preis-Zyklus zeigt das wachsende globale Engagement für praktische, skalierbare Lösungen mit langfristiger Wirkung. Wir beobachteten eine besonders starke Dynamik bei Ernährungssystemen, die durch intelligente Technologien produktiver und resilienter werden. In allen Kategorien zeigt die zunehmende Nutzung von KI und anderen fortschrittlichen Technologien, wie Innovation gezielt eingesetzt wird, um integrativen, gemeinschaftsgetragenen Fortschritt zu ermöglichen. Der Zayed-Nachhaltigkeitspreis würdigt auch in Zukunft schwerpunktmäßig Pioniere, die messbare Wirkung erzielen und die nachhaltige Entwicklung weltweit voranbringen."

Erste Analysen zeigen, dass rund 85 aller Einreichungen aus Entwicklungs- und Schwellenländern stammen, wobei Indien, Äthiopien, Usbekistan, Brasilien und Indonesien die meisten Beiträge geliefert haben. Auch Industrieländer wie die Vereinigten Arabischen Emirate und die Vereinigten Staaten von Amerika beteiligten sich stark und zählen zu den Top 10-Ländern mit den meisten Beiträgen.

Die Kategorien Ernährung (1.630) und Klimaschutz (1.880) verbuchten die höchste Anzahl an Einreichungen, was die weltweite Dringlichkeit in Bezug auf Ernährungssicherheit, Ökosystemschutz und Katastrophenresilienz widerspiegelt. Es folgten Gesundheit (1.497), globale weiterführende Schulen (1.070), Wasser (863) und Energie (821).

Die Einreichungen in der Kategorie Gesundheit wuchsen in diesem Jahr um über 60 %, insbesondere im Bereich KI-gestützte Diagnostik, Wearables und dezentrale medizinische Versorgung. Viele Einreichungen befassten sich auch mit technologiegestützter nachhaltiger Logistik und verbesserter Rückverfolgbarkeit zur Stärkung der Gesundheitsversorgungssysteme.

Die Kategorie Ernährung zeigte Fortschritte in der Präzisionslandwirtschaft und Agrarrobotik. Dabei helfen intelligente Systeme und Drohnen den Landwirten, sowohl die Ernteerträge als auch die Zirkularität von Ernährungssystemen zu steigern.

Im Bereich Energie wurde deutlich, dass das Interesse an Wärmespeicherung und fortschrittlichen kohlenstoffarmen Brennstoffen sowie an einer umfassenderen Energiewende wächst einschließlich Lösungen zur zukunftssicheren Gestaltung von Energiesystemen, um den weltweit steigenden Nachfrageprognosen gerecht zu werden.

In der Kategorie Wasser wurden innovative Ansätze zur Erweiterung des Frischwasserzugangs untersucht, darunter die atmosphärische Wassergewinnung und energiearme Entsalzung. Außerdem wurden Fintech-Tools vorgestellt, die eine transparentere und gerechtere Verteilung von Wasser fördern.

Die Einreichungen im Bereich Klimaschutz befassten sich sowohl mit der Minderung als auch mit der Anpassung an den Klimawandel. Sie umfassten naturbasierte Lösungen, direkte CO2-Abscheidung aus der Luft, Prognosetools zur Stärkung der Resilienz und Katastrophenvorsorge sowie Naturschutz auf Gemeindeebene, der auf indigenem Wissen basiert.

Die Einreichungen von Jugendlichen in der Kategorie "Global High Schools" zeigten einen bemerkenswerten Anstieg des Engagements und der Verpflichtung junger Menschen zu nachhaltigem Handeln. Die Projekte reichten von KI-gestützter Klimabeobachtung und intelligenter Bewässerung für schulische Farmen über kostengünstige Wasserfiltration bis hin zu technologiebasierten Ansätzen zur Abfallverfolgung und zum Upcycling.

Nach Ablauf der Einreichungsfrist beginnt nun die Bewertungsphase des Zayed Sustainability Prize. Alle Beiträge werden zunächst von einem unabhängigen Forschungs- und Analyseunternehmen in die engere Auswahl genommen. Anschließend bewertet ein aus weltweit renommierten Branchenexperten bestehendes Auswahlkomitee die qualifizierten Einreichungen und erstellt eine engere Auswahlliste der Kandidaten. Die dritte und letzte Stufe des Bewertungsprozesses ist die Jury. Diese wird im Oktober zusammenkommen, um die Gewinner in jeder Kategorie einstimmig zu wählen.

Die Gewinner des Zayed Sustainability Prize werden bei einer Preisverleihung am 13. Januar 2026 während der Abu Dhabi Sustainability Week bekannt gegeben. Jeder Gewinner in den Organisationskategorien erhält ein Preisgeld von 1 Million US-Dollar, während sechs weiterführende Schulen jeweils eine aus jeder Weltregion mit jeweils 150.000 US-Dollar ausgezeichnet werden, um ihre Nachhaltigkeitsprojekte umzusetzen oder auszubauen.

Über den Zayed Sustainability Prize

Der Zayed Sustainability Prize, eine Portfolio-Einheit von Erth Zayed Philanthropies, ist die wegweisende Auszeichnung der VAE für innovative Lösungen globaler Herausforderungen.

Als Hommage an das Vermächtnis und die Vision des Gründervaters der VAE, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, soll der Preis die nachhaltige Entwicklung weltweit vorantreiben.

Jedes Jahr werden in den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser, Klimaschutz und Global High Schools Organisationen und weiterführende Schulen für ihre bahnbrechenden Lösungen für die dringendsten Bedürfnisse unseres Planeten ausgezeichnet.

Durch seine 128 Gewinner in 17 Jahren hat der Preis über 400 Millionen Menschenleben auf der ganzen Welt positiv beeinflusst und Innovatoren dazu inspiriert, ihre Wirkung zu verstärken und eine nachhaltige Zukunft für alle zu gestalten.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250728597783/de/

Contacts:

Rawda Zreik

rawda.zreik@bursonglobal.com