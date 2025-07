Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Unitree Robotics widmet sich der Entwicklung zugänglicher und benutzerfreundlicher Roboter, die mithilfe von fortschrittlicher Technologie das tägliche Leben verbessern und der Öffentlichkeit mehr Komfort, Bequemlichkeit und Freude bringen. Vor dem Hintergrund der Überalterung der Arbeitskräfte auf dem Land erforschen immer mehr Technologieunternehmen den Einsatz von Robotik und datengesteuerten Technologien, um die intelligente Transformation der Landwirtschaft voranzutreiben.Kürzlich ging Unitree eine Partnerschaft mit einer führenden landwirtschaftlichen Forschungseinrichtung ein, um den Einsatz von Robotern in landwirtschaftlichen Szenarien zu fördern und den Wandel der traditionellen Landwirtschaft hin zu Digitalisierung und intelligenten Abläufen zu unterstützen.Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, die sich bei der Beurteilung der Erntebedingungen auf menschliche Erfahrung stützen, dienen Robotersysteme auf Basis von KI-Vision und Edge Computing als moderne Werkzeuge, die die Effizienz und Genauigkeit der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung verbessern. Zudem senken diese Systeme die technische Schwelle deutlich, sodass junge Menschen als "Robotermanager" in die Landwirtschaft einsteigen und eine neue Generation intelligenter Landwirte begründen können.Im Rahmen dieser Anstrengungen hat der vierbeinige Roboter Go2 (https://www.unitree.com/go2/) von Unitree Robotics die Führung beim Einsatz in der Landwirtschaft übernommen. Mit einem Startpreis von nur 1.600 US-Dollar bietet Go2 dank seiner hohen Kosteneffizienz, stabilen Leistung und starken Skalierbarkeit eine ideale intelligente Terminalplattform für die Landwirtschaft. Bei landwirtschaftlichen Anwendungen sind die technischen Hürden besonders hoch: Unvorhersehbare Lichtverhältnisse und sich stetig verändernde Blattformen erfordern fortschrittliche Wahrnehmungssysteme und robuste Erkennungsalgorithmen.Deshalb ist Go2 als "neuer Mitarbeiter" mit einer speziellen Kamera und landwirtschaftlichen Sensoren ausgestattet, um die Wachstumsbedingungen der Setzlinge in Echtzeit zu überwachen. Der Roboter verfügt außerdem über ein individuelles KI-Vision-Modell, das für spezifische Szenarien entwickelt wurde.Dieser Algorithmus, der durch Edge Computing unterstützt wird, ermöglicht Echtzeitanalysen und die automatische Identifizierung des Keimlingsstatus, wobei die Daten an eine zentrale Kontrollplattform übermittelt werden. Auf der Grundlage landwirtschaftlicher Big Data kann die Plattform dann gezielte Anbaustrategien für die aktuelle Wachstumsphase generieren - ein integrierter landwirtschaftlicher Robotik-Workflow vom Terminal bis zur Cloud.Dieses System verringert nicht nur die körperliche Arbeitsbelastung der Landwirte, sondern liefert auch Agrarforschern hochfrequente, mehrdimensionale Felddaten, um die Anwendung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse zu beschleunigen. Branchenexperten gehen davon aus, dass solche Roboter für den zivilen Gebrauch durch eine tiefere Integration in landwirtschaftliche Umgebungen breitere Anwendungsmöglichkeiten für fortschrittliche Laufrobotik eröffnen.Als Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und Kommerzialisierung von leistungsstarken Laufrobotern und humanoiden Robotern für den zivilen Gebrauch spezialisiert hat, verschiebt Unitree Robotics (https://www.unitree.com/) die Grenzen der Praxisanwendungen immer weiter hinaus. Das Unternehmen nutzt die Robotiktechnologie, um hochintensive, gefährliche und sich wiederholende Arbeiten zu ersetzen, um der Gesellschaft als Ganzes zu dienen und die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2737518/141752740769__pic_hd.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2737519/231753101343__pic_hd.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/von-der-straWe-aufs-feld-go2-von-unitree-steigt-ein-in-intelligente-landwirtschaft-302515478.htmlPressekontakt:Medienkontakt: pr@unitree.com,www.unitree.comOriginal-Content von: Unitree, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160880/6085948