SIKA WÄCHST WELTWEIT UM 1.6% IN LOKALWÄHRUNGEN UND STEIGERT GEWINNMARGE

Umsatz im ersten Halbjahr von CHF 5'676.4 Millionen (Vorjahr: CHF 5'834.8 Millionen)

Umsatzsteigerung von 1.6% in Lokalwährungen, davon 0.6% organisches Wachstum und 1.0% Akquisitionseffekt

Schwächerer US-Dollar überwiegend verantwortlich für hohen Fremdwährungseffekt von -4.3%

Materialmarge auf konstant hohem Niveau von 55.1% (Vorjahr: 55.1%)

Steigerung der EBITDA-Marge auf 18.9% (Vorjahr: 18.7%), gestützt durch starke Synergiedynamik; MBCC-Synergieziele für 2025 und 2026 um CHF 20 Millionen angehoben

Gezielte Investitionen in zukünftiges Wachstum: Strategische Akquisition von Elmich (Singapur), Cromar (UK), HPS (USA) und

Gulf Additive (Katar) Erweiterung der globalen Produktionskapazität durch neue Fabriken in Singapur, Xi'an und Suzhou (China), Quito (Equador), Ust-Kamenogorsk ( Kasachstan),

Belo Horizonte (Brasilien) und Agadir (Marokko)

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025: Trotz der unsicheren Marktentwicklung will Sika auch künftig stärker als der Markt wachsen und sich auf die Verbesserung der Marge fokussieren Leichte Umsatzsteigerung in Lokalwährungen für das Gesamtjahr erwartet Überproportionale EBITDA-Steigerung und EBITDA-Marge zwischen 19.5% und 19.8%

Strategische Mittelfristziele 2028 für nachhaltiges, profitables Wachstum bestätigt

Sika ist im ersten Halbjahr 2025 trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds in Lokalwährungen weitergewachsen und hat gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres die Gewinnmarge auf EBITDA-Stufe gesteigert. Der schwächere US-Dollar, der im zweiten Quartal 10% gegenüber dem Schweizer Franken an Wert verloren hat, sowie die anhaltenden Unsicherheiten auf den Weltmärkten haben sich in den Ergebnissen niedergeschlagen.

Thomas Hasler, CEO: «In einem herausfordernden Marktumfeld ist es uns wiederum gelungen, über dem Branchentrend zu wachsen und weitere Marktanteile zu gewinnen. Besonders stark sind wir im Projekt- und Infrastrukturbereich positioniert - dazu zählen insbesondere zukunftsweisende und wachstumsstarke Segmente wie der globale Ausbau von Gebäudestrukturen im Bereich künstliche Intelligenz und digitale Infrastruktur. Mit mehr als 1'000 Rechenzentren, die mit unseren Technologien bislang gebaut wurden, und einer starken Projekt-Pipeline hat sich Sika als bevorzugte Partnerin von Technologieführern etabliert. Gemeinsam mit unseren Kunden treiben wir weltweit die digitale Infrastruktur der Zukunft voran.»

STEIGERUNG DER EBITDA-MARGE UND ANHEBUNG DER ZIELE FÜR MBCC-SYNERGIEN

Im ersten Halbjahr 2025 steigerte Sika den Umsatz in Lokalwährungen um 1.6%. Der Fremdwährungseffekt belief sich infolge der US-Dollar-Schwäche auf -4.3%. Damit erzielte Sika einen Umsatz in Schweizer Franken von CHF 5.68 Milliarden (Vorjahr: CHF 5.83 Milliarden). In einem rückläufigen Gesamtmarkt ist es Sika gelungen, ein positives organisches Wachstum von 0.6% zu erzielen.

Die Materialmarge konnte mit 55.1% auf einem konstant hohen Niveau gehalten werden (Vorjahr: 55.1%). Vor dem Hintergrund stabiler Inputkosten, zusätzlicher Effizienzgewinne und starker Synergiedynamik, konnte die EBITDA-Marge auf 18.9% gesteigert werden (Vorjahr: 18.7%). Die MBCC-Synergieziele wurden um CHF 20 Millionen angehoben (neues Ziel 2025: CHF 160-180 Millionen, neues Ziel 2026: CHF 200-220 Millionen). Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) erreichte im ersten Halbjahr mit CHF 1'070.4 Millionen einen leicht tieferen Wert gegenüber dem Vorjahr, was auf starke Fremdwährungseffekte zurückzuführen ist.

Im Einklang mit dem mehrjährigen Durchschnitt, jedoch unter dem aussergewöhnlich hohen Vorjahreswert, lag der operative freie Geldfluss von Sika bei CHF 181.9 Millionen (Vorjahr: CHF 401.3 Millionen). Die Reduktion ist auf einen Anstieg des Nettoumlaufvermögens, ungünstige Währungsentwicklungen sowie hohe Investitionen in zukünftiges Wachstum zurückzuführen. Der Grossteil des operativen freien Geldflusses wird in der zweiten Jahreshälfte erwirtschaftet und wird durch gruppenweite Initiativen zur Optimierung des Nettoumlaufvermögens unterstützt.

INVESTITIONEN ALS MOTOR FÜR WEITERES WACHSTUM

Im ersten Halbjahr 2025 hat Sika gezielt in die Stärkung der globalen Marktposition investiert und vier Unternehmen akquiriert sowie sieben neue Werke in Betrieb genommen. Mit über 400 Produktionsstandorten in 102 Ländern verfügt das Unternehmen über ein flächendeckendes globales Fertigungsnetzwerk und produziert seine Spitzentechnologien direkt vor Ort. Dadurch ist Sika weitgehend unabhängig von Handelszöllen und kann ihre Kunden auch unter anspruchsvollen Marktbedingungen zuverlässig beliefern.

In allen Regionen konnten Marktanteile hinzugewonnen werden. Darüber hinaus wurden weltweit Investitionen getätigt - sowohl in ergänzende, kleinere Akquisitionen als auch in den Ausbau der Produktionskapazitäten zur Unterstützung zukünftigen Wachstums. Ein strategisch wichtiger Schritt war die Minderheitsbeteiligung an Giatec Scientific Inc., einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich digitaler Betontechnologien mit Sitz in Kanada. Giatec ist auf intelligente Prüfverfahren und KI-gestützte Lösungen spezialisiert und entwickelt innovative Sensoren, Softwarelösungen und Datenanalysetools zur Optimierung der Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit von Beton - von der Herstellung über den Transport bis hin zur Verarbeitung auf der Baustelle und zum späteren Monitoring der Bauwerke.

WELTWEITE MARKTANTEILSGEWINNE - LEICHTE ERHOLUNG IN DER REGION EMEA

Das erste Halbjahr zeigte eine leichte Erholung der Baumärkte in der grössten Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika), mit einem gesteigerten Wachstum von 3.1% in Lokalwährungen im zweiten Quartal (1. Quartal: 0.7%). Für den gesamten Berichtszeitraum lag das Umsatzwachstum in Lokalwährungen bei 1.9% (Vorjahr: 13.5%). Deutliche zweistellige Umsatzsteigerungen verzeichnete Sika in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas. Auch in Osteuropa zeigen die Baumärkte erste Anzeichen einer Erholung. In Deutschland ist Sika mit ihrer starken Vertriebsorganisation hervorragend positioniert, um vom kürzlich verabschiedeten Infrastrukturpaket der Regierung zu profitieren. Dieses sieht Investitionen über einen Zeitraum von zehn Jahren von EUR 500 Milliarden in die Modernisierung und den Ausbau der nationalen Infrastruktur vor.

Der Umsatz in der Region Americas konnte um 3.5% in Lokalwährungen gesteigert werden (Vorjahr: 15.1%). Nach einem guten Start ins Geschäftsjahr haben die unterschiedlichen Signale in der US-Handelspolitik viele Marktteilnehmer verunsichert, was auch die Marktdynamik etwas gebremst hat. In der Folge hat sich das Wachstum von Sika in den USA und in Mexiko abgeschwächt, während sich in Lateinamerika die positive Wachstumsdynamik des Vorjahres fortsetzte. Impulsgebend für den US-Baumarkt wirkten Investitionen in Rechenzentren sowie in staatlich geförderte Infrastruktur- und Gewerbebauprojekte. Dank Sikas lokaler Präsenz - nahezu 100% der in den USA verkauften Produkte und Lösungen werden auch im Land selbst gefertigt - sowie der führenden Marktstellung im Renovationssegment konnte sich Sika in diesem anspruchsvollen Umfeld besser behaupten als der Gesamtmarkt.

In der Region Asien/Pazifik war der Umsatz in Lokalwährungen im ersten Halbjahr mit -1.7% leicht rückläufig (Vorjahr: 8.0%). Dieses Resultat ist hauptsächlich auf das herausfordernde, deflationäre Marktumfeld im chinesischen Bausektor zurückzuführen, in dem sich Sika auf den Schutz der Margen und die Effizienzsteigerung konzentriert. Ohne die negative Entwicklung in China hätte Sika in der Region ein positives Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich erzielt. Besonders dynamisch entwickelten sich die Märkte für Sika in der Region in Indien und Südostasien sowie im Bereich Automotive & Industry, in dem das Unternehmen den Anteil seiner Technologien in Fahrzeugen sowohl lokaler als auch internationaler Hersteller weiter ausbauen konnte.

AUSBLICK

Trotz der anhaltend unsicheren Marktentwicklung, die insbesondere aus fortbestehenden Handelskonflikten resultiert, will Sika weiterhin stärker als der Markt wachsen und legt dabei den Fokus auf die Verbesserung der Marge. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Sika eine leichte Umsatzsteigerung in Lokalwährungen. Das Unternehmen geht unverändert von einer überproportionalen EBITDA-Steigerung und einer EBITDA-Marge von 19.5% bis 19.8% aus.

Sika bestätigt seine strategischen Mittelfristziele 2028 für nachhaltiges, profitables Wachstum.

KENNZAHLEN ERSTES HALBJAHR 2025

in Mio. CHF 1.1.2024 -30.6.2024 1.1.2025 -30.6.2025 Veränderung in % Nettoerlös 5'834.8 5'676.4 -2.7 Bruttoergebnis 3'217.6 3'129.1 -2.8 Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) 1'092.9 1'070.4 -2.1 Betriebsgewinn (EBIT) 822.2 798.1 -2.9 Gewinn nach Steuern 577.1 554.4 -3.9 Unverwässerter Gewinn je Aktie (in CHF) 3.59 3.45 -3.9 Verwässerter Gewinn je Aktie (in CHF) 3.59 3.45 -3.9 Operativer freier Geldfluss 401.3 181.9 -54.7 Bilanzsumme1 15'977.2 15'393.3 Konsolidiertes Eigenkapital1 7'046.8 6'186.1 Eigenkapitalquote in %1,2 44.1 40.2 Ertrag auf dem eingesetzten Kapital (ROCE)

in %3 13.4 13.5 1 Per 31. Dezember 2024 beziehungsweise 30. Juni 2025. 2 Eigenkapital des Konzerns dividiert durch die Bilanzsumme. 3 Eingesetztes Kapital = Umlaufvermögen, Sachanlagen, immaterielle Werte abzüglich flüssiger Mittel, kurzfristiger Wertschriften, kurzfristigen Fremdkapitals (ohne Bankschulden und Anleihen).





NETTOERLÖS DER REGIONEN

in Mio. CHF 1.1.2024 -30.6.2024 1.1.2025 -30.6.2025 Veränderung gegenüber Vorjahr

(+/- in %) in CHF



in Lokal- währungen Währungs-

effekt Akquisitions-

effekt Nach Regionen EMEA 2'565.3 2'527.7 -1.5 1.9 -3.4 0.5 Americas 2'045.1 1'984.4 -3.0 3.5 -6.5 2.2 Asien/Pazifik 1'224.4 1'164.3 -4.9 -1.7 -3.2 0.4

Nettoerlös 5'834.8 5'676.4 -2.7 1.6 -4.3 1.0 Produkte für die Bauwirtschaft 4'949.6 4'821.7 -2.6 1.9



-4.5



1.2 Produkte für die industrielle Fertigung 885.2 854.7 -3.4 0.3



-3.7



0.0

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

