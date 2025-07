Pacific Defense, der führende Anbieter von C5ISR Modular Open Suite of Standards (CMOSS)-Produkten und integrierten Missionssystemen, kündigt die Markteinführung seiner Produktfamilie "SABER Multi-Function (MF) Electronic Warfare und Signals Intelligence (EW/SIGINT)" an. Zunächst wird EWS1090VP angeboten, ein 9-Slot 3U OpenVPX-System, das Fähigkeiten zur Drohnenabwehr (Counter-UAS), zur Kommunikationsunterbrechung (Counter-Communications), zur Bekämpfung improvisierter Sprengsätze (Counter-IED) und zur Radarstörung (Counter-Radar Electronic Support) nahtlos integriert.

SABER 3U OpenVPX Multi-Function Electronic Warfare Product Line for Multi-Domain Missions. Designed for rapid capability insertion and adaptation, SABER addresses the complexity of today's electronic battlefield, where adversaries continuously adapt, and traditional countermeasures struggle to keep pace. Its tactical edge-based AI/ML capabilities enhance system performance, reduce operator burden, and counter emerging threats-all built on a MOSA framework