BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zur Zolleinigung zwischen USA und EU:

"Als eigentlicher Sieger in Trumps Zollweltkrieg zeichnet sich aktuell China ab, das am Montag in Stockholm Verhandlungen über eine Verlängerung seines Zoll-"Waffenstillstands" mit den USA führte. Der Volksrepublik ist es als einzigem Staat weltweit gelungen, die US-Administration zum Einknicken, zur Rücknahme des größten Teils ihrer Zölle zu zwingen. Dazu hat Beijing geschickt ausgenutzt, dass zum einen wegen des sich abzeichnenden zollbedingten Preisanstiegs an der "MAGA"-Basis Ärger drohte - und dass zum zweiten die US-Industrie von unverzichtbaren seltenen Erden aus China abhängig ist. Damit hat die Volksrepublik, langfristig planend, sich mächtige Hebel gesichert, die es ihr erlauben, sich gegen Washington zu behaupten. Im Unterschied zur EU schwadroniert sie nicht endlos selbstverliebt über ihre Ansprüche; sie arbeitet still und hart daran, stärker zu werden."/DP/jha