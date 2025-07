EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Non-Rx-Umsatz wächst um 17% auf EUR 457 Mio. in Q2 und um 18% auf EUR 941 Mio. in H1.

Rx-Umätze steigen um 48% auf EUR 252 Mio. in Q2 und um 49% auf EUR 486 Mio. in H1; davon entfielen auf Deutschland EUR 114 Mio. (+125%) in Q2 und EUR 222 Mio. (+155%) in H1.

Ber. EBITDA-Marge bei 2,6% in Q2 (EUR 18 Mio.) und 1,9% (EUR 27 Mio.) in H1.

Aktive Kundenbasis bei 13,5 Mio., ein Anstieg um 1,9 Mio. gegenüber Vorjahr. Sevenum, die Niederlande, 29. Juli 2025. Redcare Pharmacy hat heute die endgültigen Umsatz- und Ergebniszahlen für das zweite Quartal sowie für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Für das erste Halbjahr bestätigte die Unternehmensgruppe einen Konzernumsatz von EUR 1,4 Mrd. (H1 2024: EUR 1,1 Mrd.), ein Plus von 27,3% im Vorjahresvergleich. Non-Rx-Umsätze stiegen in der ersten Jahreshälfte erneut zweistellig, und zwar um 18,3% auf EUR 941 Mio. (H1 2024: EUR 795 Mio.). Die Umsatzerlöse mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verzeichneten im ersten Halbjahr ein Wachstum von 49,1% auf EUR 486 Mio. (H1 2024: EUR 326 Mio.). Davon entfielen EUR 222 Mio. auf Deutschland (2024: EUR 87 Mio.). Das entspricht einem Zuwachs von 154,7%. Das Nettoergebnis belief sich im zweiten Quartal auf EUR 8,9 Mio. und im ersten Halbjahr 2025 auf EUR -2,8 Mio. Im zweiten Quartal wirkte sich ein Einmaleffekt in Höhe von EUR 14,2 Mio. im Zusammenhang mit den erfolgreichen Wandelanleihetransaktionen vom 8. April positiv aus. Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: "Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung in allen Ländern - insbesondere, weil wir unsere Marge ausbauen konnten und dabei unser Wachstumstempo unvermindert fortgesetzt haben. Besonders stark war die Entwicklung des Rx-Umsatzes in Deutschland.

Olaf Heinrich ergänzt: "Das jüngste Urteil des Bundesgerichtshofs stärkt unsere Position, Boni auf verschreibungspflichtige Medikamente weiterhin anbieten zu können." Die Anzahl aktiver Kund:innen stieg im zweiten Quartal um 0,4Mio. auf 13,5Mio. Im ersten Halbjahr lag der Zuwachs bei 1,0Mio., im Jahresvergleich bei 1,9Mio. Alle sieben Länder trugen zu diesem Wachstum bei. Der Net Promoter Score (NPS), ein Maß für Kundenzufriedenheit, lag im zweiten Quartal unverändert bei 64. Auch im ersten Halbjahr blieb der NPS stabil bei 64 (H12024:69). CFO Jasper Eenhorst ergänzt: "Die heute veröffentlichten Zahlen unterstreichen erneut die Stärke und Attraktivität unseres Geschäftsmodells als Online-Apotheke. Wir haben die Kundenzufriedenheit stabil gehalten, sind weiterhin schnell gewachsen und haben unser E-Rx-Marketing in Deutschland auf hohem Niveau fortgeführt. Gleichzeitig ist es uns gelungen, unsere Konzernmarge deutlich zu steigern." Entwicklungen in den Segmenten. Im ersten Halbjahr überschritt der Umsatz im DACH-Segment, das Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst, die Milliardengrenze und wuchs um 27,5% auf EUR 1.156 Mio. (H1 2024: EUR 907 Mio.). Der Non-Rx-Umsatz in diesem Segment stieg im bisherigen Jahresverlauf um 15,5% auf EUR 671 Mio. (H1 2024: EUR 581 Mio.); der Rx-Umsatz um 49,1% auf EUR 486 Mio. (H1 2024: EUR 326 Mio.). Insbesondere in Deutschland hat Redcare Pharmacy seine Marktanteile im Non-Rx- und im Rx-Geschäft weiter ausgebaut. Im zweiten Quartal betrug das bereinigte EBITDA des DACH-Segments EUR 20,1 Mio., bei einer Marge von 3,5% (Q2 2024: EUR 19 Mio., Marge 4,2%), während es im ersten Halbjahr bei EUR 30,4 Mio. lag (H1 2024: EUR 35 Mio.). Dies reflektiert die verstärkten Investitionen in E-Rx in Deutschland. Der Umsatz im Segment International (Belgien, Niederlande, Frankreich und Italien) verzeichnete ein Wachstum von 26,1% auf EUR 270 Mio. (H1 2024: EUR 214 Mio.). Gleichzeitig konnte der Marktanteil insgesamt kontinuierlich weiter ausgebaut werden. Das bereinigte EBITDA des Segments lag im zweiten Quartal bei EUR -2 Mio. und die Marge bei -1,5% (Q2 2024: EUR -4 Mio., Marge -3,7%). Im ersten Halbjahr belief es sich auf EUR -3,2 Mio. (H1 2024: EUR -8,4 Mio.), mit einer Verbesserung der Marge von -3,9% im Vorjahr auf -1,2%. Finanzielle Geschäftsentwicklung im Konzern. Auf Konzernebene erreichte das Bruttoergebnis im zweiten Quartal EUR 168,7 Mio. beziehungsweise 23,8% im Verhältnis zum Umsatz (Q2 2024: EUR 131 Mio., 23,4%). Im ersten Halbjahr stieg der Bruttogewinn um 28,3% auf EUR 336 Mio. (H1 2024: EUR 262 Mio.). Die Marge verbesserte sich von 23,4% auf 23,6%, wobei der Einfluss höherer Rx-Verkäufe in Deutschland durch Verbesserungen in der Preisgestaltung und der Einkaufsbedingungen sowie durch einen positiven Ländermix-Effekt ausgeglichen wurde. Die bereinigten Vertriebs- und Verwaltungskosten (SD&A) stiegen von EUR 235 Mio. im ersten Halbjahr des Vorjahres auf EUR 309 Mio. im Berichtszeitraum. Bezogen auf den Umsatz bedeutet dies einen Anstieg von 21% auf 21,7%. Dies ist auf höhere Nettoinvestitionen im deutschen Rx-Markt zurückzuführen, denen Verbesserungen bei der operativen Effizienz gegenüberstehen. Das bereinigte EBITDA lag im ersten Halbjahr mit EUR 27,2 Mio. gegenüber EUR 26,8 Mio. leicht über dem Vorjahreswert. Diese Steigerung ist trotz verstärkter E-Rx-Marketingaktivitäten auf verbesserte Ergebnisse in der gesamten Gruppe zurückzuführen. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg von -0,7% im vierten Quartal 2024 und 1,3% im ersten Quartal 2025 erneut an und erreichte im zweiten Quartal 2025 2,6%. Im ersten Halbjahr belief sich die Marge auf 1,9% (H1 2024: 2,4%). Die Bereinigungen in Bezug auf das EBITDA betrugen im ersten Halbjahr EUR 2,8 Mio. (H1 2024: EUR 2,1 Mio.). Abschreibungen stiegen im ersten Halbjahr 2025 um EUR 0,7 Mio.; das EBIT betrug -9,7 Mio. (H1 2024: EUR -8,7 Mio.). Der Saldo aus Finanzierungskosten und Steueraufwendungen stieg im ersten Halbjahr 2025 auf positive EUR 7 Mio., verglichen mit Aufwendungen von EUR 4,3 Mio. im Vorjahr. Dieser Anstieg war auf einen Einmaleffekt im Zusammenhang mit dem teilweisen Rückkauf der Wandelanleihen 2021 am 8. April 2025 zurückzuführen. Das Konzernergebnis verbesserte sich im ersten Halbjahr um EUR 10,2 Mio. auf EUR -2,8 Mio. (H1 2024: EUR -13 Mio.). Im zweiten Quartal wurde ein positives Ergebnis von EUR 8,9 Mio. erzielt, begünstigt durch einen Ertrag von EUR 14,2 Mio. im Zusammenhang mit dem teilweisen Rückkauf von Wandelanleihen aus dem Jahr 2021. Die liquiden Mittel und kurzfristigen Finanzanlagen erhöhten sich seit Jahresbeginn um EUR 137 Mio. auf EUR 315 Mio. (H1 2024: EUR 231 Mio.). Dieser Anstieg ist auf die erfolgreiche Platzierung neuer Wandelanleihen durch Redcare Pharmacy im April (Fälligkeit 2032) sowie auf den zeitgleichen vorzeitigen Rückkauf von 70% der im Jahr 2028 fälligen Wandelanleihen zurückzuführen. Der Free Cashflow war im ersten Halbjahr mit EUR 13 Mio. positiv und profitierte unter anderem von saisonalen Effekten im Working Capital. Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Die Guidance für das Gesamtjahr 2025 wird bestätigt: Konzernumsatzwachstum von mindestens 25%.

Rx-Umsatz in Deutschland von über EUR 500 Mio.

Non-Rx-Umsatzwachstum von mindestens 18%.

Auf einen Blick. Konzern

in EUR Mio. 2024 2025 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 YTD Nettoumsatz

561

575

675

2.371

717

709

1.426

Wachstum (in Prozent)

33,6%

20,8%

27,1%

31,8%

28,0%

26,5%

27,3%

Non-Rx Umsatz

391

383 443

1.621

484

457 941 Wachstum (in Prozent)

20,9% 20,0% 22,2% 20,8% 19,7% 17,0% 18,3% Rx Umsatz

170 191 232 750 234 252 486 Wachstum (in Prozent)

75,7% 22,5% 37,3% 64,0% 49,6% 48,2% 49,1% EBITDA

14,1 10,4 -5,9 29,2 7,7 16,6 24,3 EBITDA (ber.)

15,0 11,4 -4,9 33,3 9,1 18,1 27,2 EBITDA-Marge (ber.) 2,7% 2,0% -0,7% 1,4% 1,3% 2,6% 1,9% DACH

in EUR Mio. 2024 2025 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 YTD Nettoumsatz

453

469 558

1.934

582

574

1.156 Wachstum (in Prozent)

35,6%

20,4% 26,8%

33,1%

28,5%

26,6%

27,5% EBITDA

18,4 13,8 -0,4 47,4 9,5 19,1 28,6 EBITDA (ber.)

19,0 14,4 0,2 49,9 10,3 20,1 30,4 EBITDA-Marge (ber.) 4,2% 3,1% 0,0% 2,6% 1,8% 3,5% 2,6%

International Segment

in EUR Mio. 2024 2025 Q2 Q3 Q4 FY Q1 Q2 YTD Nettoumsatz

107

105 117

437

135

135

270 Wachstum (in Prozent)

25,3%

22,7% 28,6%

26,4%

26,2%

25,9%

26,1% EBITDA

-4,4 -3,4 -5,5 -18,2 -1,7 -2,6 -4,3 EBITDA (ber.)

-4,0 -3,0 -5,1 -16,6 -1,2 -2,0 -3,2 EBITDA-Marge (ber.) -3,7% -2,9% -4,4% -3,8% -0,9% -1,5% -1,2%

Ansprechpartnerin Investor Relations: Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations) investors@redcare-pharmacy.com Pressekontakt: Sven Schirmer (Director, Corporate Communications) press@redcare-pharmacy.com Über Redcare Pharmacy: Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.



