HANDELSDEAL - Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, sieht mit dem Zoll-Deal zwischen der EU und den USA erhebliche Einbußen auf die deutsche Wirtschaft zukommen. Die Vereinbarung koste deutsche Unternehmen "auf jeden Fall Milliarden", sagte Leibinger im Interview mit dem Handelsblatt. "Die wirtschaftliche Erholung, auf die wir alle hinarbeiten, ist damit enorm viel schwieriger geworden." Das Ergebnis sei schlecht, "aber vermutlich das Beste, das wir erreichen konnten", sagte Leibinger. "Es hat das Recht des Stärkeren gegolten - ein fairer Kompromiss ist das nicht." (Handelsblatt)

HANDELSDEAL - Der Wirtschaftsweise Lars Feld sieht in bestimmten Aspekten des Zollstreits zwischen den USA und der Europäischen Union durchaus positive Effekte. Höhere Energieimporte aus den Vereinigten Staaten könnten Europa dabei helfen, sich schneller von russischem Öl und Gas zu lösen, schreibt der Ökonom Lars Feld in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Auch zusätzliche Rüstungsimporte aus den USA bewertet der Ökonom weniger kritisch. "Die europäische Rüstungsindustrie ist an ihrer Kapazitätsgrenze", so Feld. Um die Verteidigungsfähigkeit kurzfristig zu stärken - vor allem in Deutschland - sei militärisches Gerät aus den USA notwendig.

July 29, 2025 00:15 ET (04:15 GMT)

