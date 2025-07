Vancouver, British Columbia, 28. Juli 2025 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) (- https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-commercial-production-since-january-with-lots-of-exploration-potential/ -) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass mans gemäß seinem Aktienoptionsplan Aktienoptionen an Mitarbeiter von La Guitarra Compania Minera, S.A. de C.V., bestimmten Direktoren, Führungskräften und Beratern des Unternehmens zum Kauf von insgesamt 2.750.000 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,73 Dollar pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung gewährt. Die Optionen werden gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens (der "Plan") und vorbehaltlich der Regeln und Richtlinien der Börse gewährt. 40.000 der Optionen wurden dem Investor-Relations-Berater des Unternehmens, Adelaide Capital und werden zu ¼ drei Monate nach dem Datum der Gewährung, zu ¼ sechs Monate nach dem Datum der Gewährung, zu ¼ neun Monate nach dem Datum der Gewährung und zu ¼ zwölf Monate nach dem Datum der Gewährung unverfallbar. Die verbleibenden Optionen werden zu 1/3 sofort zum Zeitpunkt der Gewährung, zu 1/3 sechs Monate nach dem Datum der Gewährung und zu 1/3 zwölf Monate nach dem Datum der Gewährung unverfallbar. Diese Gewährung von Aktienoptionen unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie auf der Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) liegt. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine mit einer 500-t/d-Verarbeitungsanlage, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das über 2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit niedrigem Schwefelgehalt und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine wichtige Rolle bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und -mineralressourcen gespielt. Das Team von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80509Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80509&tr=1



Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8263XP1041Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.