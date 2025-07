© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

Trotz Streaming-Druck sieht Bernstein in Charter Communications eine unterschätzte Comeback-Chance mit starkem Cashflow und überraschendem Kurspotenzial.Während der zunehmende Preisdruck durch Streaming-Dienste die Margen traditioneller Kabelanbieter belastet, sendet Bernstein ein überraschendes Signal an Anleger: Die Investmentbank hat die Aktie von Charter Communications auf "Outperform" hochgestuft - und sieht trotz gesenktem Kursziel ein deutliches Kurspotenzial von über 20 Prozent. Herausforderndes Umfeld - aber Wendepunkt in Sicht Der neue Optimismus kommt von Analyst Laurent Yoon, der die Aktie zuvor mit "Market Perform" eingestuft hatte. Zwar senkte er das Kursziel von 410 auf 380 …