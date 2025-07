The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.07.2025ISIN NameUS655844CA49 NORFOLK SOUTHERN 18/25US008252AN84 AFFILIATED M.GRP 15/25US824348AR78 SHERWIN-WILLIAMS 15/25US06051GFS30 BANK AMERI. 2025DE000A383P14 KRED.F.WIED. 24/34 MTNDE000A12T7Y9 AAREAL BANK MTN S.230US62886HAX98 NCL 21/25 CVDE000DJ9AMU9 DZ BANK IS.A2680DE000DW6C0S6 DZ BANK IS.A1948USU5876JAJ44 MERC.B.F.NA. 23/25 REGSDE000DW6C631 DZ BANK IS.A2158DE000HLB58Z0 LB.HESS.THR. ANL.08I/24DE000HLB58L0 LB.HESS.THR.CARRARA08A/24XS1974394675 MEXICO 19/26 MTNXS2369684050 MCLAREN FINA 21/26 REGSXS2370618618 VERY GR.FD. 21/26 REGSCA135087Q640 CANADA 23/25