Ethereum mit stabilem Support - jetzt ins Long?

Ethereum zeigt sich zur Wochenmitte stabil, nachdem der Kurs zuletzt bis auf rund 3.725 US-Dollar zurückgefallen war. Die aktuelle Unterstützung in diesem Bereich spielt aus technischer Sicht eine entscheidende Rolle. Analyst Mario vom Kanal Krypto Trading und Investing spricht von einem "interessanten Unterstützungscluster", das sowohl horizontal als auch diagonal Relevanz besitzt. Erste bullische Divergenzen deuten darauf hin, dass ein kurzfristiger Rebound bis in den Bereich 3.840 bis 3.875 US-Dollar möglich ist.

Unterstützungslinie bleibt intakt, Quelle: Analyse von Krypto Trading und Investing auf https://www.youtube.com

Der Markt steht allerdings weiter auf wackeligen Beinen. Bricht Ethereum die Marke von 3.725 nach unten, könnte die nächste Welle einsetzen - mit Zielen bei 3.600 oder sogar 3.550 US-Dollar. Kurzfristig bleibt die Situation also angespannt. Mario sieht dennoch Potenzial für eine Long-Position - allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Rebound sauber anläuft und entsprechende Volumenbestätigung liefert.

Übergeordnet bleibt der Aufwärtstrend bei Ethereum intakt. Auch ein weiterer Rücksetzer würde daran nichts ändern. Vielmehr könnte ein tieferes Tief in den kommenden Tagen eine neue Einstiegschance für Swing-Trader darstellen. Wichtig sei laut Analyse jedoch, jedes Setup eng abzusichern - etwa mit Stop-Loss knapp unter der jeweiligen Struktur.

Bitcoin weiterhin richtungslos

Auch bei Bitcoin ergibt sich aktuell noch kein klares Bild. Der Bereich um 119.650 US-Dollar bleibt ein technischer Schlüsselwiderstand. Sollte BTC es schaffen, diese Zone nachhaltig zu durchbrechen, könnte sich das Chartbild deutlich aufhellen. Momentan bewegt sich der Kurs jedoch weiter in einer Seitwärtsrange zwischen 116.200 und 119.650, ohne eindeutige Signale. Ein Fall unter 116.200 könnte die Tür für eine Korrektur bis in den Bereich von 114.000 US-Dollar öffnen.

Viele Trader reagieren auf die Unsicherheit mit hoher Vorsicht - andere nutzen das volatile Umfeld bereits jetzt, um sich gezielt in kleinere Coins oder spekulative Projekte einzukaufen. Interessant bleiben hier wie immer Memecoins, die trotz ihrer Unbeständigkeit hohe Renditechancen bieten. So hat etwa der neue Trading Bot Snorter schon über 2,5 Millionen US-Dollar in seinem Presale einsammeln können - ein starkes Signal für die Memecoin Community.

Vorverkauf des SNORT Token, Quelle: https://snortertoken.com/de

Snorter: Highspeed-Trading für die nächste Altcoin-Welle

Mit Snorter Bot Token (SNORT) ist ein Projekt gestartet, das den Handel mit neuen Meme-Coins auf ein neues technisches Level hebt. Das Ziel: automatisierter Telegram-Trading-Bot, speziell optimiert für die Solana-Blockchain, mit Fokus auf Geschwindigkeit, Sicherheit und Frühindikatoren. Herzstück ist der sogenannte Fast Sniper - ein Tool, das neue Coins bereits beim Anlegen von Liquiditätspools erkennt und automatisch in Millisekunden Kauforders absetzt.

Dabei greift Snorter auf private RPC-Endpunkte zu, die deutlich schneller reagieren als öffentliche Datenquellen. So erkennt der Bot neu erstellte Pools noch bevor sie auf Plattformen wie Dexscreener sichtbar sind. Die Transaktionen werden dann direkt über dezentrale Börsen wie Raydium oder Jupiter abgewickelt.

Besonders wichtig im aktuellen Marktumfeld: der integrierte MEV-Schutz, der Trader vor Front-Running und Sandwich-Attacken bewahrt. Ergänzt wird das durch eine automatische Honeypot-Erkennung, die betrügerische Smart Contracts frühzeitig identifiziert und blockiert. Diese Sicherheitsmechanismen arbeiten im Hintergrund, sodass sich Nutzer ganz auf die Geschwindigkeit und den Marktvorsprung des Bots konzentrieren können.

SNORT Token als Zugang zum Ökosystem

Der native Token SNORT ist das Zentrum des gesamten Botsystems. Er wird für Gebührenzahlungen genutzt, schaltet Funktionen wie Copy-Trading oder algorithmische Upgrades frei und reduziert die Trading-Fee für Holder auf nur 0,85 Prozent - ein Spitzenwert im Bereich Telegram-Bots.

Darüber hinaus kann SNORT gestaked werden. Aktuell liegt die variable Rendite bei 167 Prozent APY, wobei bereits knapp 15 Millionen Tokens gestaked wurden. Die Nachfrage zeigt: Das Projekt trifft den Nerv einer Community, die auf Geschwindigkeit und First-Mover-Vorteile setzt. Aktuell läuft der Presale noch zum Preis von 0,0995 US-Dollar pro SNORT - aber schon in wenigen Stunden werden die Coins teurer.

