Vlad Tenev, der Chef des Neobrokers Robinhood, fand am gestrigen Montag gegenüber Bloomberg deutliche Worte. Seiner Meinung nach werden Privatanleger systematisch von den "riesigen Chancen" an den privaten Märkten ausgeschlossen. Das will Tenev ändern und hat bereits erste nicht ganz unumstrittene Schritte unternommen.Im vergangenen Monat bot das Unternehmen europäischen Privatkunden Token an, die den Nutzern nach eigenen Angaben quasi ein Engagement in Privatunternehmen wie dem KI-Shootingstar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...