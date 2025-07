NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach finalen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) der Online-Apotheke habe dank niedrigerer Marketingaufwendungen die Konsensschätzung um deutliche 15 Prozent übertroffen, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Er hob daher einen deutlichen Anstieg der Profitabilität hervor./rob/edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 01:30 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 01:30 / CEST



