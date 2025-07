Der DAX befindet sich am Dienstag im Aufwind - das treibt den deutschen Leitindex jetzt an. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von Heidelberger Druck und Suss. Nach dem schwachen Vortag im Zuge der Enttäuschung über das Zollabkommen der Europäischen Union (EU) mit den USA hat der DAX wieder etwas zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg am Dienstag im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 24.093 Punkte.Für den MDax ging es um 0,6 Prozent auf 31.202 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...