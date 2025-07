Es wird erwartet, dass die TUI-Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 (bis 30. Juni), die am 13. August veröffentlicht werden, vom späten Ostern profitieren werden, welches nach den negativen Auswirkungen im zweiten Quartal für Rückenwind in FQ3 sorgen wird. Trotz früherer Befürchtungen wird davon ausgegangen, dass sich das Buchungsverhalten für den Sommer 2025 verbessert hat, was darauf zurückzuführen ist, dass die Verbraucher Urlaube in Schlüsselmärkten wie Deutschland und Großbritannien trotz des Drucks auf die Lebenshaltungskosten priorisieren. Wir erwarten, dass der Umsatz im 3. Quartal um 7,2% steigen wird, was auch der TUI-Prognose für das Gesamtjahr 25 von 7-10% entspricht. Wir rechnen mit einem Anstieg des bereinigten EBIT um fast 17% gegenüber dem Vorjahr. Dies ist auf eine robuste Preisgestaltung im Bereich Hotels & Resorts, einen positiven Mix aus erhöhten Kreuzfahrtkapazitäten (Mein Schiff Relax) und den positiven Effekt eines späten Osterfestes für Markets & Airline zurückzuführen. Diese Faktoren dürften trotz des anhaltenden Kostendrucks zu einer Margenverbesserung führen und das Vertrauen in die operativen Verbesserungen und den Abbau der Verschuldung der TUI stärken. Wir bekräftigen daher unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 16,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag





