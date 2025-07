EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Börsengang/Finanzierung

Fundament für Finanzierung der langfristigen Wachstumsstrategie Wien, 29. Juli 2025 - Ergänzend zur Ad-hoc-Meldung vom 09.07.2025 gibt die EPH Group AG weitere Details zur geplanten Notierung ihrer Aktien im Vienna MTF der Wiener Börse (direct market oder direct market plus) bekannt. Wie berichtet, ist das Börsenlisting Teil einer strategischen Kapitalmarkttransaktion, die zunächst eine Barkapitalerhöhung - im Wesentlichen im bestehenden Aktionärskreis - sowie anschließend eine Sachkapitalerhöhung zur Übernahme von drei weiteren Hotelprojekten umfasst. Bisherige Finanzierungsstrategie: Anleiheemissionen als Ausgangspunkt Mit dem Börsenlisting der Aktien geht die EPH den nächsten logischen Schritt in ihrer auf Kapitalmarktfinanzierung ausgerichteten Strategie, im Zuge derer bereits zwei Anleihen emittiert wurden. Mit dem geplanten Börsenlisting verfolgt die EPH das Ziel, ihre langfristige Wachstumsstrategie auf ein breiteres und stabileres Finanzierungsfundament zu stellen, ihre Sichtbarkeit und Präsenz am Kapitalmarkt nachhaltig zu erhöhen sowie die Liquidität und Handelbarkeit ihrer Aktien zu verbessern. Darüber hinaus soll der Schritt den Zugang zu zusätzlichen Kapitalquellen erleichtern. Erfahrene Partner an Board Bei der Umsetzung des Börsenlistings wird die EPH von der NuWays AG als Emissionsbegleiterin unterstützt. NuWays ist eine unabhängige Kapitalmarktberaterin mit Fokus auf den deutschsprachigen Mittelstand und unterstützt wachstumsorientierte Gesellschaften bei Equity-Strategien, Platzierungen und der Ansprache von Investoren. Hervorgegangen aus dem HauckAufhäuser Investment Banking verfügt NuWays über umfassende Kapitalmarktexpertise sowie ein starkes Netzwerk im institutionellen und semi-professionellen Anlegerumfeld. Zahlreiche erfolgreich realisierte Börsengänge und Kapitalmaßnahmen in deutschen und österreichischen Handelssegmenten unterstreichen die hohe Transaktionskompetenz sowie die Markt- und Branchenkenntnis von NuWays. Als Rechtsberaterin der EPH fungiert die Müller Partner Rechtsanwälte GmbH ("Müller Partner). Müller Partner ist eine spezialisierte Wirtschaftsanwaltskanzlei mit Fokus unter anderem auf Kapitalmarkt-, Gesellschafts- und Immobilienrecht. Die Kanzlei berät regelmäßig bei Kapitalmarkttransaktionen von mittelständischen Unternehmen und ist sowohl Listing Partner, als auch Capital Market Coach der Wiener Börse. Die Vorbereitungen für das Börsenlisting haben bereits begonnen, der Abschluss wird für Ende September 2025 angestrebt. Für die Zeit nach dem Börsenlisting werden derzeit weitere Finanzierungsoptionen geprüft. Ende der Unternehmensmeldung Über die EPH Group AG: Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com. Kontakt Investoren / Presse: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 Mail: m.fischer@max-em.de



