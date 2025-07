Wentorf bei Hamburg (ots) -Endlich Urlaubszeit? Mit diesen Hacks für Giro- und Kreditkarten verschenken Sie im Ausland kein Geld und erhalten sogar Extras on top.Mit passender Bankkarte Prämien und Extras sichern"Selbst wenn Ihre Bankkarte für die Nutzung in Deutschland geeignet ist, kann der Auslandsgebrauch empfindlich teuer werden", sagt Jan Schust, Chef und Gründer des Onlinevergleichsportals Tarifcheck.de (http://tarifcheck.de/). Schust empfiehlt deshalb, die Kredit- oder Girokarte vor dem Urlaubsantritt diversen Checks zu unterziehen. Besteht die Karte den Test nicht, lohnt der Blick auf Alternativen: "Zu vielen neuen Bankkarten erhalten Sie attraktive Prämien, die der Urlaubskasse zugutekommen."Checkliste für Ihre Bankkarte - so sparen Sie bares Geld- Fremdwährungsgebühr: Veranschlagt der Kartenanbieter Gebühren? Dann suchen Sie nach einer Karte mit kostenlosem Auslandseinsatz. Sie können auf diese Weise viele Euro sparen.- Abhebegebühr: Was kostet Geldabheben am Automaten? Wählen Sie eine Karte mit kostenfreiem Abhebelimit entsprechend Ihren Bedürfnissen.- Monatliches Kreditkartenlimit: Entspricht der Betrag Ihren Reiseplänen? Womöglich lohnt der Blick auf kostenlose Girokonten.- Bonusprogramme: Sammeln Sie bei der Nutzung Ihrer Kredit- oder Girokarte Payback-Punkte? Boosten Sie Ihren Urlaub mit lukrativen Extras und nutzen Sie die Punkte für Flugmeilen, Hotelbuchungen, Tankrabatte und Ähnliches!- Service für Vielreisende: Mit vielen kostenpflichtigen Karten erhalten Sie im Ausland zusätzlichen Schutz, zum Beispiel mit Versicherungen für Gepäck, Krankenschutz oder Mietwagen. Auch kostenloser Zugang zu Airport-Lounges oder ein Concierge-Service kann Teil des Portfolios sein. Prüfen Sie, ob sich das für Sie lohnt.- Kartengesellschaft: Visa, Mastercard oder American Express - wie ist die Akzeptanz Ihrer Karte im Reiseland? Benötigen Sie eine Alternative?- Kostenkontrolle per Bank-App: Können Sie über die App in Echtzeit Transaktionen einsehen und bei Bedarf verifizieren? So behalten Sie im Urlaub den Überblick über Ihre Finanzen.- Auslandsüberweisungen: Sind diese kostenlos? Gibt es ein monatliches Maximum? Auch hier besteht Sparpotenzial.- Prämie für neue Bankkarte: Entscheiden Sie sich für eine neue Giro- oder Kreditkarte, winken je nach Kartenanbieter attraktive Willkommensboni. Wählen Sie einen Anbieter, der Ihnen das Geld direkt auf Ihre neue Karte bucht und Ihr Reisebudget vergrößert.Bankkarten vergleichen, Geld sparen und den Urlaub in vollen Zügen genießen"Jeder hat im Urlaub andere Wünsche", sagt Onlinevergleichsportal-Gründer Schust. Mithilfe der kostenlosen Vergleiche auf Tarifcheck.de können Verbraucher die Checkliste für Girokarten (https://www.tarifcheck.de/girokonto/) und Kreditkarten (https://www.tarifcheck.de/kreditkarten/) in wenigen Schritten durchgehen: "Mit geeigneten Zahlungsmitteln vermeiden Sie in der schönsten Zeit des Jahres Frust, können sparen und genießen zusätzlichen Reiseschutz."Über Tarifcheck.deDie mehrfach ausgezeichnete TARIFCHECK24 GmbH überzeugt seit mehr als 20 Jahren bundesweit Millionen Verbraucher. 2001 von Jan Schust gegründet, ist Tarifcheck.de (https://www.tarifcheck.de/) mittlerweile das drittgrößte Onlinevergleichsportal Deutschlands. Der Fokus liegt auf Nutzerfreundlichkeit und Qualität, auf Transparenz, Objektivität sowie strengsten Datenschutzstandards. Das Portfolio umfasst kostenlose Vergleichsmöglichkeiten für Versicherungen, Finanzen, Energie, Internet und Mobilfunk.Pressekontakt:TARIFCHECK24 GmbHKristina VogtHead of Public Relationskristina.vogt@tarifcheck.de+49 (0)40 730 98 288Original-Content von: TARIFCHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73908/6086083