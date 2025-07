Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt stand unter dem Eindruck des am Sonntagabend geschlossen Zoll-Deals zwischen den USA und der EU so die Analysten der Helaba.Positiv sei dabei hervorzuheben, dass die Unsicherheit und die Sorge vor einer Eskalation im Handelskonflikt beseitigt worden seien. Belastende Faktoren der im Vergleich zum Status quo ante erhöhten Zollsätze würden aber bleiben und würden ihre Wirkung in den kommenden Monaten entfalten. Preissteigernde und produktionsdämpfende Effekte in den USA bzw. in der EU seien zu erwarten. Daher sei an den Märkten keine Euphorie aufgekommen und der DAX habe ein klares Minus verbuchen müssen. Der US-Dollar zeige sich hingegen gestärkt und der Bund-Future habe ebenfalls Gewinne erzielen können. Datenseitig rechnen die Analysten der Helaba heute nicht mit größeren Impulsen für das Marktgeschehen. ...

