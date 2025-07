Hannover (www.anleihencheck.de) - Europäische Staatsanleihen legten am Montag eine kleine Kursrally hin, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Dabei hätten sie neben britischen Gilts auch ihre US-amerikanischen Pendants outperformt. Auslöser sei das Ergebnis des EU-US-Trade Deals gewesen. Auf den ersten Blick hätten sich die Kapitalmärkte zwar zum Handelsstart erleichtert gezeigt, im Verlauf des Tages habe sich aber die Erkenntnis manifestiert, dass das Ergebnis eher US-freundlich und zum wirtschaftlichen Nachteil Europas ausgestaltet sei. (29.07.2025/alc/a/a) ...

