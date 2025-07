Procitajte ovu objavu na hrvatskom na www.identiflight.com/blog/oikon.

LOUISVILLE, Colorado, July 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boulder Imaging ist eine Partnerschaft mit Kroatiens führendem Umweltberatungsunternehmen Oikon Ltd. eingegangen, um in Windparks in Südosteuropa KI-gestützte Vogelschutztechnologie einzuführen. Mithilfe des IdentiFlight-Systems von Boulder Imaging unterstützt die Partnerschaft den wachsenden Bedarf für nachhaltige Windenergie und schützt gleichzeitig die Artenvielfalt.

Da Kroatien im Rahmen des europäischen "Grünen Deals" verstärkt auf erneuerbare Energien setzt, schreiben strenge Genehmigungsauflagen nun detaillierte Umweltverträglichkeitsprüfungen vor, insbesondere für Windparks in der Nähe von Natura-2000-Gebieten. Die Echtzeit-Vogelerkennung und die automatisierte Turbinenabschaltung von IdentiFlight helfen Entwicklern, diese Standards zu erfüllen, wodurch das Genehmigungsrisiko verringert und gleichzeitig besonders gefährdete Arten wie Gänsegeier, Wespenbussarde, Schlangenadler, Steinadler und Turmfalken geschützt werden.

"IdentiFlight ist eine bewährte Lösung, die unserer Mission entspricht, Fortschritt und Naturschutz in Einklang zu bringen", sagte Dalibor Hatic, Geschäftsführer von Oikon Ltd. "Wir freuen uns, diese Spitzentechnologie nach Kroatien und in die gesamte südosteuropäische Region zu bringen, da hier die Windenergie immer wichtiger wird und der Schutz der biologischen Vielfalt von entscheidender Bedeutung ist. Wir möchten nun sicherstellen, dass die Windenergie immer mehr florieren kann, ohne unser gemeinsames Naturerbe zu gefährden."

"Die Partnerschaft mit Oikon Ltd. verbessert unsere Fähigkeit, umweltschutzorientierte Technologie dort bereitzustellen, wo sie am dringendsten benötigt wird", sagte Don Mills, President und Chief Operating Officer von Boulder Imaging. "Gemeinsam fördern wir die Rolle der KI beim Schutz der Artenvielfalt und beschleunigen das verantwortungsvolle Wachstum der Windenergie in Kroatien und darüber hinaus."

Mit mehr als 520 Systemen, die auf fünf Kontinenten zum Einsatz kommen, hat IdentiFlight die Anzahl der getöteten Vögel um über 85 % reduziert und gleichzeitig die Ausfälle in der Stromerzeugung der Windparks auf weniger als 1 % begrenzt. Die ersten Systeme in Kroatien sind für 2026 geplant. Der Schwerpunkt liegt hierbei zunächst auf besonders anfälligen Vogelzugrouten und ökologisch wertvollen Gebieten.

Über Boulder Imaging

Das 1995 gegründete Unternehmen Boulder Imaging entwickelt und liefert innovative Lösungen für maschinelles Sehen und künstliche Intelligenz, die die Qualitätssicherung neu definieren. Mit beispielloser Geschwindigkeit, Genauigkeit und Skalierbarkeit bewältigen die Prüfsysteme des Unternehmens komplexe Herausforderungen in Branchen wie erneuerbare Energien, Automobilindustrie, Architekturprodukte und Banknoten. Boulder Imaging hat seinen Hauptsitz in Colorado und widmet sich der Förderung der maschinellen Bildverarbeitungstechnologie, um globale Inspektionsanforderungen zu erfüllen.

Über Oikon Ltd. - Institute of Applied Ecology

Oikon Ltd. - Institute of Applied Ecology ist Kroatiens führendes lizenziertes Umweltberatungsunternehmen, das integrierte Lösungen in den Bereichen Umweltschutz, Naturschutz, Management natürlicher Ressourcen, Umweltrecht und -gesetzgebung sowie Nachhaltigkeitsdienstleistungen anbietet. Seit 1997 unterstützt Oikon öffentliche Einrichtungen, Bauträger, Entwicklungsbanken und Naturschutzorganisationen dabei, die wirtschaftliche Entwicklung gemäß den relevanten kroatischen Gesetzen und EU-Richtlinien mit ökologischer Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Oikon nimmt dabei nicht nur in Kroatien eine führende Position ein, sondern bietet in ganz Südosteuropa, darunter in Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Nordmazedonien, Montenegro, Serbien, Albanien, dem Kosovo, Zypern und der Türkei, fachspezifische Dienstleistungen an und liefert regionale Lösungen, die globalen Umweltstandards entsprechen.

