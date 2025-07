DJ MÄRKTE EUROPA/Gute Berichtssaison stützt - Fed im Fokus

DOW JONES--Gut erholt von den Vortagsverlusten sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Der DAX legt um 0,9 Prozent auf 24.182 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,7 Prozent auf 5.377 Zähler. Die Diskussion über den EU-US-Handelsdeal sei schon an der Wall Street am Vorabend in den Hintergrund getreten, heißt es im Handel. Im Fokus des Marktes steht nun die Berichtssaison und die Fed-Sitzung, vor allem die Aussagen zu Inflation und die Wirkung von Zöllen auf selbige. Von US-Präsident Donald Trump werden dazu weitere Tiraden gegen Notenbankchef Jerome Powell erwartet, was wiederum für Personaldiskussionen über seinen Nachfolger sorgen wird.

Dazu stehen mit den ersten BIP-Daten zum zweiten Quartal wichtige Konjunkturdaten aus vielen Ländern Europas an. In den USA werden die Jolts-Daten zum US-Arbeitsmarkt vorgelegt. Bei ihnen hatte zuletzt die Stärke des Arbeitsmarktes überrascht, so dass sich Fantasien auf Zinssenkungen als unbegründet erwiesen.

Berichtssaison überschreibt Handelsdeal

Eine Flut von Unternehmensdaten ist am Dienstag zu verdauen. Zumeist sind sie positiv ausgefallen. So springen Philips nach Geschäftszahlen um fast 9 Prozent. Überraschend sei das Umsatzwachstum von rund 1 Prozent, Analysten hatten mit 0,4 Prozent Minus gerechnet. Entsprechend liegen die Gewinnkennziffern über Erwartung, da sich auch die EBITA-Marge mit 12,4 Prozent über den Analystenprognosen von über 10 Prozent bewegt.

Bei Teamviewer geht es 3,5 Prozent höher. Das adjustierte EBITDA sei etwas höher ausgefallen dank einer besseren Marge von 44 Prozent. Überraschend positiv sei das starke Wachstum bei Enterprise von 15 Prozent im zweiten Quartal gegen Vorjahr gewesen. Auch Redcare Pharmacy (Markenauftritt "Shop Apotheke") legen zu - um 2 Prozent. Die Gesellschaft bestätigte den positiven Ausblick auf das Jahr, der bereits zum Monatsbeginn gegeben worden war. Siltronic steigen nach einem besseren Quartal um 2,3 Prozent.

Bei den Nebenwerten gefallen die Geschäftszahlen von Hypoport zum zweiten Quartal. Nach den am Vorabend vorgelegten Daten geht es 4,5 Prozent höher. Kräftige Kursverluste von 16 Prozent weisen Suss Microtec auf. Die Geschäftszahlen kommen schlecht an. Für eine Überraschung sorgt die deutlich gesenkte Margenprognose.

Auch bei Stellantis reagiert der Markt verschnupft mit 4,5 Prozent Minus. Der Autohersteller hat eine deutlich gedrückte Marge vermeldet und rechnet im Jahresverlauf mit einer Belastung von bis zu 1,5 Milliarden Euro durch die Trump-Zölle. Rund läuft es dagegen beim Brillenhersteller Essilorluxottica. Die Aktien legen 5,4 Prozent zu. Bei Heidelberger Druck geht es 12 Prozent höher dank Aussagen, künftig im Rüstungsgeschäft aktiv zu werden.

=== zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.377,12 +0,7% 39,54 +9,0% Stoxx-50 4.536,99 +0,5% 24,53 +4,7% DAX 24.182,02 +0,9% 211,66 +20,4% MDAX 31.323,01 +0,9% 293,92 +21,3% TecDAX 3.881,93 +1,1% 41,01 +12,4% SDAX 17.943,00 +0,6% 113,90 +30,0% CAC 7.873,23 +0,9% 72,35 +5,7% SMI 11.937,62 +0,2% 22,67 +2,7% ATX 4.574,78 +0,3% 15,85 +24,5% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 19:30 % YTD EUR/USD 1,1546 -0,4% 1,1591 1,1593 +11,9% EUR/JPY 171,65 -0,3% 172,19 172,16 +5,7% EUR/CHF 0,9307 -0,0% 0,9309 0,9307 -0,8% EUR/GBP 0,8667 -0,1% 0,8676 0,8674 +4,8% USD/JPY 148,66 +0,1% 148,56 148,51 -5,5% GBP/USD 1,3322 -0,3% 1,3361 1,3367 +6,7% USD/CNY 7,1555 +0,1% 7,1460 7,1584 -0,9% USD/CNH 7,1800 -0,0% 7,1818 7,1826 -2,1% AUS/USD 0,6504 -0,3% 0,6524 0,6514 +5,4% Bitcoin/USD 119.130,95 +0,9% 118.119,45 117.837,25 +24,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,86 66,71 +0,2% 0,15 -7,0% Brent/ICE 70,16 70,04 +0,2% 0,12 -7,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.316,60 3.311,12 +0,2% 5,48 +26,1% Silber 32,96 32,94 +0,1% 0,02 +18,1% Platin 1.193,50 1.202,72 -0,8% -9,22 +37,3% Kupfer 5,60 5,60 0% 0,00 +42,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

