NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe das zweite Quartal wegen verspätet aktivierter Abschreibungen über den Erwartungen gelegen, doch das Gesamtbild des Berichts sei gemischt, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob dabei vor allem die gesenkten Jahresziele wegen Währungseffekten hervor. Das Zollabkommen mit den USA werfe im Hinblick auf Wafer noch Fragen auf, doch er sieht die Chance, dass das laufende dritte Quartal einen Tiefpunkt markiert und zu einer konstruktiveren Sichtweise führen könnte./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / 02:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 02:10 / ET

DE000WAF3001