Marbella, Spanien (ots/PRNewswire) -- Mehr als 50 % der Einheiten sind bereits vor dem öffentlichen Start reserviert worden.- Luxury Living Group hat für jede der Wohnungen eine einzigartige Bentley Home-Einrichtung entworfen.In einer der prestigeträchtigsten Lagen Europas, nur 50 Meter von der Ferienanlage Puente Romano entfernt und im Herzen der Goldenen Meile von Marbella, bringt RGZ Developers "Mirador de Puente Romano - Furnished by Bentley Home" auf den Markt: eine ultra-exklusive Kollektion von nur acht Duplex-Wohnungen.Bentley Home, die von der Luxury Living Group entwickelte und vertriebene Möbel- und Lifestyle-Marke, ist ein Synonym für Handwerkskunst, Raffinesse und automobile Tradition. Bei diesem exklusiven Projekt war Bentley Home für die zeitlose und raffinierte Innenausstattung jeder Residenz verantwortlich, bei der jedes Detail die Exzellenz und das Know-how widerspiegelt, die Bentley zu einer weltweiten Ikone des Luxus machen. Von maßgefertigten Möbeln bis hin zu erlesenen Materialien und makellosen Oberflächen bietet diese Zusammenarbeit ein Wohnerlebnis, das über das Herkömmliche hinausgeht.Das Projekt ist in die private Verkaufsphase eingetreten und hat einen außergewöhnlichen Zuspruch erfahren: Über 50 % der Einheiten sind bereits vor der öffentlichen Vermarktung reserviert worden.Die acht Residenzen, deren Preise bei 3.450.000 € beginnen und zwischen 350 und 480 m² liegen, verfügen über 3 bis 4 Schlafzimmer, private Terrassen, Pools, einen exklusiven Zugang und bieten einen Panoramablick auf das Meer. All dies ist in eine sorgfältig bewahrte natürliche Umgebung integriert, die privilegierte Ausblicke und maximale Privatsphäre bietet, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum Marbella und Puerto Banús entfernt."Mirador de Puente Romano ist der höchste Ausdruck unserer Vision: um außergewöhnliche Immobilien an unvergleichlichen Standorten zu schaffen. Die Allianz mit der Luxury Living Group wertet nicht nur das Design und die Exklusivität jeder einzelnen Einheit auf, sondern macht diese Häuser auch zu einzigartigen Sammlerstücken", erklärt Juan Manuel Reyes, CEO und Founding Partner von RGZ Developers.Das neue Büro von Creand Wealth Management in Málaga, das von Rafael Alvarez-Net geleitet wird, hat eng mit RGZ Developers zusammengearbeitet, um das erforderliche Kapital für den Start des Projekts zu sichern.BENTLEY HOME von LUXURY LIVING GROUPDie 2013 eingeführte Bentley Home-Kollektion zelebriert die unverwechselbaren Silhouetten und Formen, die für Bentley stehen, und überträgt diese in eine neue Sprache der Innenarchitektur.Von eleganten Schlafzimmern und prächtigen Loungemöbeln bis hin zu exquisiten Accessoires wird jedes zeitgenössische Design in Italien von hochqualifizierten Kunsthandwerkern gefertigt.Bentley Home bietet einzigartige Produkte mit hohem Wiedererkennungswert, die dank der meisterlichen und handwerklichen Fähigkeiten der italienischen Exzellenz entstehen. Äußerste Aufmerksamkeit für jedes kleine Detail, um dem Kunden ein einzigartiges Erlebnis zu bieten.Die Kombination aus der typischen Exzellenz der englischen Marke, dem Know-how der besten italienischen Handwerker und der Innovation der berühmtesten Designer macht diese Kollektion einzigartig in der Welt der Möbel.Das Programm Furnished by/Designed by Bentley Home ist auf Anfrage erhältlich und bietet Dienstleistungen für die Inneneinrichtung von Projekten an.RGZRGZ Developers, gegründet von Juan Manuel Reyes, reagiert auf die Nachfrage nach Luxusimmobilien an der Costa del Sol, insbesondere in Marbella. Mit Projekten im Wert von über 900 Millionen Euro hat sich das Unternehmen auf exklusive Immobilienprojekte spezialisiert, bei denen architektonische Innovation und fortschrittliche Technologie im Vordergrund stehen. Von privaten Villen bis hin zu nachhaltigen Luxushotels zeichnet sich jedes Projekt durch seine Präzision und Exzellenz aus.LUXURY LIVING GROUPDie Luxury Living Group ist führend in Design, Herstellung und Vertrieb von Luxusmöbeln für einige der wichtigsten Marken der internationalen Szene: Versace, Dolce&Gabbana, Trussardi, Bentley Motors, Bugatti, sowie die eigene Marke Luxence Luxury Living. Eine Erfolgsgeschichte, die von Handwerkskunst, Experimentierfreude und edlen Materialien geprägt ist. Die Kollektionen der Luxury Living Group sind das Ergebnis eines sorgfältigen Produktionsprozesses: Die Liebe zum Detail und das handwerkliche Können fördern Kreativität, Eleganz und Design, wobei Tradition und Innovation stets in Einklang gebracht werden. Eine Reise durch die Kreation von Möbeln und Accessoires von exzellenter Verarbeitung, die in jeder Phase, von der Konzeption über die Herstellung des Prototyps bis zur Fertigung des Endprodukts, die Werte des Made in Italy hervorhebt.