(shareribs.com) London 29.07.2025 - Die Ölpreise haben sich gestern deutlich oben bewegt, am Dienstag stabilisieren sich die Notierungen auf hohem Niveau. Die Investoren schauen nach Washington. Brent- und WTI-Rohöl sind am Montag um rund zwei Prozent geklettert. Grund für die Erholung war die Annäherung zwischen der EU und den USA in Handelsfragen, auch wenn der Deal, der noch viele Fragen unbeantwortet ...

