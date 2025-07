Bonn (ots) -Wenn das Elektroauto in der Garage lädt, sollte Brandschutz oberste Priorität haben. Denn während die Elektromobilität unsere Straßen revolutioniert, bringt sie auch neue Brandrisiken mit sich. Betonfertiggaragen bieten hier eine bewährte Lösung: Ihre massiven Materialeigenschaften sorgen für zuverlässigen Brandschutz und erfüllen somit auch die Anforderungen der modernen E-Mobilität.Wenn es brennt: Beton als BrandbarriereDie Zahlen sprechen eine klare Sprache: Pro Jahr entstehen in Deutschland rund 40.000 Fahrzeugbrände. "Besonders kritisch wird es, wenn das Feuer von Carports oder anderen Holzbauwerken auf angrenzende Wohngebäude übergreift", warnt Martin Heimrich von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen. "Hier zeigt sich der entscheidende Vorteil der Betonfertiggarage: Sie kann eine Brandausbreitung weitestgehend verhindern."Der Grund liegt in den natürlichen physikalischen Eigenschaften des Baustoffs Beton. Selbst bei extremen Temperaturen von 1.000 °C behält er größtenteils seine Festigkeit, trägt nicht zur Brandlast bei, bildet keinen Rauch und setzt keine giftigen Gase frei. "Beton puffert hohe Temperaturen und sorgt dafür, dass ein Brand nahezu nicht weitergeleitet wird", erklärt Heimrich.Elektroautos: Neue Brandrisiken erfordern besseren SchutzMit der steigenden Zahl von Elektrofahrzeugen wächst auch der Bedarf an brandsicheren Lademöglichkeiten. Denn Lithium-Ionen-Batterien bergen im Brandfall besondere Risiken: Ein sogenannter "Thermal Runaway" kann eine Kettenreaktion auslösen, die schwer zu löschen ist und giftige Gase freisetzt."Die geschlossene Konstruktion einer Betonfertiggarage bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme", so Heimrich. Bei einem Brand im Inneren schützt die massive Betonkonstruktion die Umgebung wirksam - ein entscheidender Vorteil gegenüber offenen Carports oder leicht entflammbaren Holzkonstruktionen.Brandschutzklasse A1: Höchste SicherheitsstandardsBetonfertiggaragen sind in die Brandverhaltensklasse A1 eingestuft - das bedeutet: nicht brennbar, keine Rauchentwicklung, kein brennendes Abtropfen. "Damit erfüllen unsere Garagen die höchsten Brandschutzanforderungen", betont Heimrich. Je nach Ausführung können Betonfertiggaragen sogar Feuerwiderstandsklassen wie F30 (30 Minuten feuerhemmend) oder F90 (90 Minuten feuerbeständig) erreichen.Während ein Holzcarport zum Brandbeschleuniger werden kann und das Risiko einer Brandausbreitung auf angrenzende Gebäude sehr hoch ist, wirkt die Betonfertiggarage als effektive Brandbarriere. Auch Stahlblechgaragen verlieren bei hohen Temperaturen schnell an Festigkeit - Beton hingegen bleibt auch bei extremer Hitzeeinwirkung strukturell stabil.Ein weiterer Vorteil: Die natürlichen Lüftungseigenschaften von Betonfertiggaragen sorgen für einen kontinuierlichen Luftaustausch. Serienmäßige Lüftungsöffnungen in der Rückwand und ein Lüftungsspalt im Torbereich gewährleisten, dass sich gefährliche Gase nicht ansammeln können - ein wichtiger Sicherheitsaspekt beim Laden von Elektrofahrzeugen.Fazit: Brandschutz für die ZukunftDie Elektromobilität stellt den Brandschutz vor neue Herausforderungen. Betonfertiggaragen bieten mit ihrer bewährten, massiven Bauweise eine langfristig sichere Lösung - sowohl für konventionelle als auch für elektrische Fahrzeuge.Weitere Informationen finden Sie direkt bei der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. unter www.betonfertiggaragen.dePressekontakt:S/O/G GmbHMathieu Lecomte+49 541 35848-15ml@s-o-g.comOriginal-Content von: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52763/6086145