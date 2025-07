VILNIUS (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat Litauen, Lettland und Estland weiteren deutschen Beistand in der angespannten Sicherheitslage wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine zugesichert. "Die baltischen Staaten können sich jederzeit auf die Solidarität und die Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland verlassen", sagte der Finanzminister nach einem Treffen mit seinen drei Amtskollegen in der litauischen Hauptstadt Vilnius.

Klingbeil betonte, mit der Ausnahme der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse könne Deutschland die Investitionen in die Sicherheit massiv steigern und langfristig absichern. Dies gelte auch für den weiteren Aufbau einer Bundeswehr-Brigade in Litauen. Der litauische Finanzminister Rimantas Sadzius begrüßte die Entscheidungen, die die Sicherheit in Europa stärkten.

Besuch bei deutschen Soldaten



Klingbeil will bei seinem Aufenthalt auch die Panzerbrigade "Litauen" besuchen, die in dem Nato- und EU-Partnerland aufgebaut wird. Sie soll bis 2027 mit bis zu 5.000 Soldaten voll einsatzfähig sein. Vorgesehen ist auch ein Besuch bei einem von Deutschland geführten multinationalen Nato-Gefechtsverband am Standort Rukla./sam/DP/mis