Köln (ots) -Ihre Probleme hätte Torsten Sträter gerne - und zwar für seine neue Sendung! Bei "Sträters Problemzonen" widmet sich der Komiker mit gewohnt trockenem Humor genau den Dingen, für die sich sonst keiner zuständig fühlt: alltägliche Absurditäten, kleine Krisen, große Lebensfragen. Und zwar mit dem nötigen Ernst. Zu sehen ab dem 2. Oktober 2025 um 20:15 Uhr in der ARD Mediathek und um 23:35 Uhr im Ersten.Egal ob es um das Eintreiben von Schulden in Höhe von € 3,75 geht, die längst fällige Kündigung der Fitnessstudio-Mitgliedschaft oder die Beichte, dass der Nudelsalat des Partners ungenießbar ist - gemeinsam mit prominenten Gästen wie Martina Hill, Olaf Schubert, Katrin Bauerfeind oder Siegfried & Joy verwandelt Torsten jedes vermeintlich banale Thema in ein episches Abenteuer. Die Mission der Superhelden: Die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.Torsten Sträter: "Ich werde nicht rasten noch ruhen, um mit meinem komplett übermotivierten Team Ihr Leben da draußen wieder geschmeidig und ruckelfrei zu machen und jede Unwucht aus Ihrem Dasein zu schmirgeln, denn Probleme sind ja auch keine Lösung. Schon Denzel Washington sagte: Es sind die kleinen Dinge. Also zählen Sie auf uns. Zum Beispiel bis drei."Karin Kuhn, Leiterin des WDR-Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder: "Torsten Sträter ist ein Meister der feinen Beobachtung und der virtuosen Sprache. "Sträters Problemzonen" ist eine unglaublich lustige Show, in der sich jeder wiederfindet und am Ende ein gutes Stück leichter fühlt! Wir freuen uns, dass wir seit vielen Jahren mit Torsten zusammenarbeiten und auch diese neue Sendung gemeinsam an den Start gebracht haben.""Sträters Problemzonen" wird ab dem 2. Oktober 2025 dreimal in Folge am Donnerstagabend um 20:15 Uhr in der ARD Mediathek und um 23:35 Uhr im Ersten zu sehen sein. Im WDR wird die Show ab dem 20. Oktober immer montags um 22:15 Uhr ausgestrahlt. Das Konzept zu "Sträters Problemzonen" wurde von der Kölner Produktionsfirma I&U TV (Produzentin: Nina Etspüler) entwickelt und wird im Auftrag des WDR umgesetzt. Die Redaktion im WDR hat Leona Frommelt.