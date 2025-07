Würzburg (ots) -Spitzenreiter im Branchenvergleich - Studie des F.A.Z.-Instituts und ServiceValue belegt erneut die Arbeitgeberattraktivität der XXXLutz UnternehmensgruppeTitel verteidigt, Vorsprung ausgebaut - großer Erfolg für die XXXLutz Unternehmensgruppe: Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl sind in der aktuellen Untersuchung des renommierten F.A.Z.-Instituts unter wissenschaftlicher Begleitung des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) mit dem Spitzenplatz in der Kategorie Deutschlands begehrteste Arbeitgeber" im Bereich Möbelhandel ausgezeichnet worden. Mit der Maximalpunktzahl von 100 Punkten führt XXXLutz das Branchenranking souverän an."Wir sind unheimlich stolz auf diese Auszeichnung - und darauf, wiederholt dieses Spitzenergebnis eingefahren zu haben", sagt Alois Kobler, CEO von XXXLutz Deutschland. "Dass wir zu den begehrtesten Arbeitgebern zählen und die Nummer eins im Möbelhandel sind, bestätigt unser konsequentes Engagement für ein modernes, mitarbeiterorientiertes Arbeitsumfeld. Unsere Kolleginnen und Kollegen wissen das zu schätzen - das belegt jetzt auch eindrucksvoll die Studie."Die Langzeitstudie wertete im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2025 Daten eines umfassenden Social Listenings sowie einer Online-Befragung zu rund 16.000 Unternehmen aus. Großer Pluspunkt für XXXLutz ist demnach die ganzheitliche Personalstrategie, die auf "individuelle Entwicklung, umfassende Benefits und echte Mitgestaltung" setzt.Mit Programmen wie "XXXL Plus" bietet XXXLutz seinen rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland ein modernes und familienorientiertes Arbeitsumfeld. Ob zusätzliche freie Tage zu besonderen Anlässen, private Altersvorsorge oder die gezielte Förderung der Work-Life-Balance - das Familienunternehmen denke Personalentwicklung umfassend, so das Fazit der Studie. Hinzu kommt, dass der Spitzenreiter jährlich insgesamt rund elf Millionen Euro in Fort- und Weiterbildungsangebote investiert - unter anderem über die eigenen XXXLutz Akademien.Die Durchlässigkeit innerhalb der Organisation, so die Ergebnisse, sei bemerkenswert: Mehr als die Hälfte aller Führungspositionen sind mit internen Talenten besetzt. XXXLutz bildet aktuell an über 100 Standorten in mehr als 20 Berufsbildern aus und verfolgt eine konsequente Strategie zur Fachkräftesicherung. Zum Ausbildungsstart beginnen auch in diesem Jahr wieder rund 1.000 junge Talente ihre berufliche Karriere beim Möbelhaus mit dem Roten Stuhl.Mit ihrer aktuellen Employer-Branding-Kampagne setzt die XXXLutz Unternehmensgruppe auf Authentizität und Nahbarkeit. Das Motto "Ich bin... Wir sind XXXLutz" spricht gezielt potenzielle Bewerberinnen und Bewerber an, die sich ein ebenso authentisches wie transparentes Arbeitsumfeld wünschen. Interessierte können sich im Karrierecenter unter karriere.xxxlutz.de über vakante Stellen in Verkauf, Montage, Gastronomie, E-Commerce und viele weitere Bereiche informieren.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 50 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Pressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/6086175